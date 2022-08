Audi bestätigt Formel-1-Einstieg ab 2026

Audi wird ab 2026 in der Formel 1 antreten. Wie der Hersteller nun offiziell ankündigt, wird hierfür im Motorsport-Kompetenzzentrum von Audi Sport in Neuburg an der Donau eine eigene Hybrid-Antriebseinheit entwickelt. Die Leistung soll rund zur Hälfte aus dem E-Motor kommen.

Hintergrund des Einstiegs von Audi in die Formel 1 ist das neue Motoren-Reglement, mit dem ab 2026 der Anteil der elektrischen Leistung gegenüber den heutigen Formel-1-Antrieben stark zunehmen wird. Laut einem VW-Vorstandsbeschluss war das neue Motoren-Reglement eine der Voraussetzungen für den Einstieg – bei konstantem Reglement wäre es für einen Neueinsteiger zu aufwändig und wohl vor allem zu teuer geworden, die Erfahrung der bestehenden Hersteller mit den komplexen Antriebseinheiten aufzuholen.

„Motorsport ist fester Bestandteil der Audi DNA“, sagt Audi-Chef Markus Duesmann. „Die Formel 1 ist globale Bühne für unsere Marke und anspruchsvolles Entwicklungslabor zugleich. Die Kombination von High Performance und Wettbewerb ist in unserer Branche stets Treiber für Innovationen und Technologietransfer. Mit dem neuen Reglement ist für uns genau jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg. Denn die Formel 1 und Audi verfolgen beide eindeutige Nachhaltigkeitsziele.“

Der Standort in Neuburg an der Donau verfügt laut Audi bereits über Prüfstände für Formel-1-Motoren, Hochleistungs-Elektromotoren und Batterien. Derzeit werde dort der notwendige Ausbau in Bezug auf Personal, Gebäude und technische Infrastruktur unternommen, bis Jahresende soll alles Wesentliche stehen – so gibt es zumindest der Hersteller in der Mitteilung an. Für das Power-Unit-Projekt wurde jüngst eine eigene Gesellschaft als Tochter von Audi Sport gegründet.

Mit dem nun angekündigten Formel-1-Einstieg geht auch eine erneute Umstrukturierung in der Motorsport-Abteilung einher. Julius Seebach, bisher in Personalunion Geschäftsführer von Audi Sport und Motorsport-Chef, wechselt zum 1. September von Audi Sport intern zur Audi AG in die Technische Entwicklung. Seebachs Nachfolger in Neuburg wird Rolf Michl, seit Februar Chief Operating Officer Racing bei Audi Sport. Die neue Formel-1-Tochter wird von Adam Baker geleitet, der vor seinem Wechsel zu Audi im Jahr 2021 drei Jahre lang beim Weltverband FIA beschäftigt war.

Welches Team ab 2026 den Audi-Antrieb in der Formel 1 einsetzen soll, ist noch nicht bekannt. Audi will diese Entscheidung bis Jahresende kommunizieren. Als Favorit gilt seit längerem das Sauber-Team aus der Schweiz, das derzeit als Alfa Romeo antritt.

Wahrscheinlich wird auch Porsche ab 2026 in die Formel 1 einsteigen. Eine offizielle Mitteilung hierzu steht aber noch aus. Bei Porsche wird es auf eine Partnerschaft mit Red Bull hinauslaufen.

audi-mediacenter.com