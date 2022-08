TotalEnergies installiert 4.400 Ladestationen in Flandern

Die flämische Regierung hat TotalEnergies mit der Installation und dem kommerziellen Betrieb eines Ladenetzes für Elektrofahrzeuge beauftragt. In den kommenden zwei Jahren sollen in den Regionen Westflandern (Westhoek, Kortrijk und Brügge) und Flämisch-Brabant (Brüsseler Peripherie, Leuven) bis zu 4.400 öffentliche AC-Ladepunkte installiert werden.

Die neuen 22-kW-Lader werden für einen Zeitraum von zwölf Jahren unter der Marke TotalEnergies betrieben und mit 100 Prozent erneuerbarem Strom versorgt, der durch Offshore-Windkraft in der Nordsee vor der belgischen Küste erzeugt werden soll. Die Installation der Ladestationen soll im September 2022 beginnen.

Damit das Unternehmen und seine verschiedenen Partner die Anträge von Nutzern und Kommunen auf Installation von Ladestationen effizienter bearbeiten können, hat das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten der flämischen Region eine Internetplattform entwickelt. Diese Konzession ist Teil eines Plans, in Flandern 35.000 Ladepunkte bis 2025 zu installieren.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das Flandern uns für die kommenden Jahre entgegenbringt, und werden unser Know-how nutzen, um die Mobilität der Bürger zu fördern und zu unterstützen“, sagt Stefaan De Ganck, Direktor von TotalEnergies Charging Solutions Belgium. „Dieser Erfolg spiegelt das Bestreben von TotalEnergies wider, seine Umwandlung in ein umfassendes Energieunternehmen weiter zu beschleunigen.“

Die flämische Landesregierung will wie berichtet ab 2029 den Verkauf von Pkw und Lieferwagen mit Verbrennungsmotor nach und nach zugunsten von elektrisch betriebenen Fahrzeugen abbauen. Der Vorstoß ist Teil von rund 40 Maßnahmen, auf die sich die belgische Region Flandern in einem Klimaplan geeinigt hat. Übergeordnetes Ziel ist es, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 40 Prozent zu senken.

TotalEnergies beschäftigt in Belgien 5.200 Mitarbeiter. Der Öl- und Gaskonzern ist seit 2020 in das Laden von Elektrofahrzeugen eingestiegen und hat seitdem diverse öffentliche Aufträge für die Installation und den Betrieb von Ladestationen in Belgien erhalten. TotalEnergies hat Ladepunkte in Antwerpen (3000 Ladepunkte), Brüssel (500), Gent (800) und Flandern (4400) in Betrieb oder im Bau. Auch im Großraum Amsterdam (22.000), in London (1.700), Paris (2.300), Singapur (1.500) und Wuhan (11.000) ist das Unternehmen in dem Bereich aktiv.

