Watertaxi Rotterdam nimmt H2-Wassertaxi in Betrieb

In Rotterdam geht ein Wasserstoff-elektrisches Wassertaxi an den Start. Das auf den Namen MSTX 22 getaufte H2-Boot mit Platz für bis zu zwölf Passagiere wird für Fährdienste im regulären Betrieb von Watertaxi Rotterdam eingesetzt.

Das MSTX 22 ist 8,8 Meter lang und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 13 Knoten (25 km/h). Mit 14 kg Wasserstoff an Bord soll das Wassertaxi bei einer Reisegeschwindigkeit von 16 km/h neun Stunden lang fahren können. Die Motorleistung liegt bei 95kW.

Laut Jonas Brendelberger, Mitbegründer von zepp.solutions, ist das H2-Boot schneller als die Batterie-betriebene Variante, die nur eine Geschwindigkeit von 15 km/h erreichen könne. Gegenüber der Dieselvariante mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h verliere es allerdings noch.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Watertaxi Rotterdam und dem Anfang 2020 gegründeten Konsortium SWIM der Unternehmen Enviu, Flying Fish und zepp.solutions. Letzteres war für die Entwicklung und Integration des Brennstoffzellen- und des Wasserstoffspeichersystems verantwortlich. Der Brennstoffzellen-Stack vom Typ NM5-EVO kommt von EKPO Fuel Cell Technologies und wurde in das Y50-Brennstoffzellenkomplettsystem von zepp.solutions integriert.

„Wir sind sehr stolz darüber, dass unsere Technologie nun erstmals auch im maritimen Bereich Anwendung findet. Die erfolgreiche Integration in einem Wassertaxi verdeutlicht, wie flexibel unsere Stacks eingesetzt werden können“, sagt Julien Etienne, Chief Commercial Officer bei EKPO. „Das Potenzial der Brennstoffzelle im Schiffs­verkehr ist sehr groß und wir arbeiten bereits intensiv an weiteren Projekten im maritimen Sektor.“

Das Wassertaxi MSTX 22 wird während der Welthafentage am 3. und 4. September im Hafen von Rotterdam vorgestellt. Es wird sich am Wassertaxi-Anleger im Leuvehaven an der Ecke Wolfshoek und Wijnhaven befinden.

zepp.solutions, portofrotterdam.com, ekpo-fuelcell.com