Norwegen: 9.247 neue Elektro-Pkw im August

In Norwegen wurden im August 9.247 neue Elektroautos registriert, die damit einen Marktanteil von 74,8 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen des Landes erreichten. Hinzu kamen 1.401 neue Plug-in-Hybride. Bei den Modellen führte im August der VW ID.4 mit 1.483 Neuzulassungen das Ranking an.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat (11.811 Neuzulassungen) waren die 9.247 E-Pkw im vergangenen Monat zwar ein Minus von 21,7 Prozent. Doch der Anteil über alle Antriebsarten hinweg stieg von 71,9 Prozent (August 2021) auf 74,8 Prozent (August 2022).

Der Gesamt-Automarkt in Norwegen brach gegenüber dem Vorjahresmonat um 24,7 Prozent ein. Kamen im August 2021 noch 16.427 Pkw neu auf die Straße, waren es im vergangenen Monat nur noch 12.363 Neuzulassungen. Auch für den bisherigen Jahresverlauf ergibt sich ein ähnliches Bild: So verzeichnete die norwegische Straßeninformationsbehörde OFV von Januar bis August 2022 insgesamt 88.115 Pkw-Neuzulassungen, was einem Minus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 20,5 Prozent entspricht.

Die Plug-in-Hybride mussten im August 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat ein Minus von 46,1 Prozent hinnehmen. Mit Blick auf das bisherige Jahr ist es sogar ein Minus von 66,8 Prozent. Die Hybride (ohne PHEV) kamen im vergangenen Monat auf 955 Neuzulassungen – immerhin hier mal ein Plus von 28 Prozent. Mit Blick auf das Gesamtjahr allerdings ein Rückgang von 34,9 Prozent. Auch wenn die reinen Elektro-Pkw wie oben erwähnt gegenüber dem August 2021 bei den Neuzulassungen ein Minus von 21,7 Prozent verzeichnen mussten, so erreichten sie von Januar bis August 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 2,9 Prozent.

Mit Blick auf den Marktanteil nach Antriebsarten ergibt sich für den August folgendes Bild: An der Spitze konnten sich die Elektroautos mit 74,8 Prozent deutlich vor den Plug-in-Hybriden (11,4 Prozent) absetzen. Die Hybrid-Pkw (ohne PHEV) kamen noch auf einen Anteil von 7,7 Prozent. Die Diesel-Pkw kamen noch auf 3,8 Prozent und die Benziner auf 2,3 Prozent.

Bei den Modellen lag wie erwähnt im August der Volkswagen ID.4 vorne. Die OFV-Statistik gibt für das MEB-SUV insgesamt 1.483 Neuzulassungen aus. Der Skoda Enyaq kam im vergangenen Monat auf insgesamt 726 Neuzulassungen. Vom Tesla Model 3 kamen 507 Exemplare neu auf die Straße.

Der BMW iX landete mit 440 Neuzulassungen auf dem vierten Platz. Der VW ID.5 kam auf 399 Neuzulassungen und landete somit vor dem Hyundai Kona Elektro, der im vergangenen Monat auf 395 Neuzulassungen kam.

ofv.no, ofv.no (Modelle, beide auf Norwegisch)