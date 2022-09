Nissan zeigt vierte Generation des X-Trail mit e-Power

Nissan präsentiert die vierte Modellgeneration des X-Trail für den europäischen Markt. Als zweites Nissan-Modell in Europa nach dem Qashqai fährt der wahlweise als 5- oder 7-Sitzer erhältliche neue X-Trail auf Wunsch mit dem Hybridantrieb e-Power vor.

Nissan wertete den Antrieb für den X-Trail auf: Der Elektromotor vorn verfügt über eine Leistung von 150 kW – gegenüber 140 kW beim Qashqai e-Power. Bei dieser Antriebskonfiguration wird der Benzinmotor ausschließlich zur Stromerzeugung genutzt, während für den Antrieb der Räder nur der Elektromotor verantwortlich ist.

Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs gibt der Hersteller mit 170 km/h an. Der X-Trail wird zudem mit dem speziell auf elektrifizierte Antriebe abgestimmte Allradsystem e-4ORCE mit zweitem Elektromotor an der Hinterachse angeboten und ermöglicht das One-Pedal-Driving.

Für den neuen X-Trail stehen zehn Lackierungen und fünf Zweifarbkombinationen zur Wahl. Das Fahrzeug ist unter anderem mit der nächsten Generation des ProPILOT Assist ausgestattet, der das Fahrzeug auf eine bestimmte Geschwindigkeit beschleunigen und bei starkem Stop-and-Go-Verkehr bis auf 0 km/h abbremsen kann.

„Eine Ikone wie den X-Trail abzulösen, ist eine große Verantwortung. Er hat sich als Familienfahrzeug für gemeinsame Abenteuer etabliert – wir wissen also, was unsere Kunden schätzen“, sagt Francois Bailly, Senior Vice President und Chief Planning Officer für die AMIEO-Region (Afrika, Naher Osten, Indien, Europa und Ozeanien). „Mit der vierten Modellgeneration des X-Trail werden wir ihnen die Möglichkeit geben, noch mehr Abenteuer mit einem fortschrittlichen elektrifizierten Allradantrieb sowie intuitiver und komfortabler Technik zu erleben.“

Ende März hatte der japanische Autobauer angekündigt, auf Investitionen in Euro-7-konforme reine Verbrenner zu verzichten. Stattdessen werden die Japaner in Europa ab 2023 neue Pkw nur noch mit teil- oder vollelektrischen Antrieben einführen. In Deutschland sollen es sechs elektrifizierte Modelle im Angebot sein, davon sind mit dem Juke Hybrid, dem Qashqai e-Power und dem X-Trail e-Power drei Hybride und mit dem Leaf, dem Ariya und dem Townstar drei Batterie-Elektroautos.

