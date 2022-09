eMobility update: Ford Mustang Mach-E in neuer Version / MG4 Electric erreicht Europa

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“ – präsentiert von Tank & Rast, Ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn! Und das sind die News für heute: Designwerk zeigt elektrischen Lowliner ++ Neuer Modelljahrgang des Ford Mustang Mach-E ++ MG4 Electric erreicht Europa ++ Und Lightyear sammelt 81 Millionen Euro ein.

#1 – Designwerk zeigt elektrischen High Cab Lowliner

Das Schweizer eMobility-Unternehmen Designwerk bringt mit dem High Cab erstmals einen vollelektrisch betriebenen Lowliner auf die Straße. Die tiefergelegte Sattelzugmaschine basiert auf einem Volvo FH-Basis-Chassis. Mit einer vollen Batterie-Ladung soll der Elektro-Lkw bis zu 280 Kilometer weit fahren können.

#2 – Ford Mustang Mach-E: Modelljahrgang 2023

Ford hat den neuen Modelljahrgang seines Elektroautos Mustang Mach-E für den deutschen Markt vorgestellt. Der Stromer wird bereits ab Ende Oktober in dieser neuen Form in Produktion gehen. Zunächst zu den neuen Ausstattungsmerkmalen: Ford gibt an, einige Features, die bis dato nur bei den Allrad-Varianten serienmäßig verfügbar waren, nun auch ab Werk im Mustang Mach-E mit Heckantrieb und „großer“ Batterie anzubieten.

#3 – MG4 Electric erreicht Europa

Die erste Charge des MG4 Electric wurde aus China nach Europa verschifft. Sie traf am vergangenen Freitag im Hafen von Zeebrugge in Belgien ein. Über 1.000 Exemplare des elektrischen Kompaktmodells sollen am 13. September in knapp 20 europäischen Ländern und in China auf den Markt gebracht werden. Zudem gab die SAIC-Marke bekannt, dass sie den MG4 Electric im nächsten Jahr in weiteren Ländern und Regionen wie Australien, Neuseeland, dem Nahen Osten und Südamerika einführen will.

#4 – Lightyear sammelt 81 Millionen Euro ein

Das niederländische Solar-Elektroauto-Startup Lightyear hat weitere 81 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Mit dem frischen Kapital stellt Lightyear nach eigener Aussage die Produktion des ersten Serienmodells Lightyear 0 sicher und kann zudem die Entwicklung des Lightyear Two vorantreiben.

