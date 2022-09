„Module to Bracket“: CATLs neue Akkustruktur fÃ¼r E-Lkw

CATL hat eine neue Batterietechnologie namens MTB (Module to Bracket) für schwere Elektro-Lkw vorgestellt. Die MTB-Technologie integriert das Batteriemodul direkt in das Chassis des Fahrzeugs, was laut CATL eine 40-prozentige Steigerung der Batteriesystemnutzung und eine zehnprozentige Gewichtsreduzierung ermöglicht.

Analog zu der im Juni von CATL präsentierten Qilin-Batterie für den Pkw-Markt zeigt der chinesische Batterie-Konzern nun eine neue Batterielösung für schwere E-Lkw. In beiden Fällen steht nicht die Chemie, sondern die Batteriestruktur für die Innovation. Im Fall der Qilin-Batterie handelt es sich um einen Cell-to-Pack-Ansatz, im Fall der Lkw-Batterie um ein Module-to-Bracket-Konzept. Durch den direkten Einbau der Module in das Lkw-Chassis soll bei letzterer Lösung nicht nur die Systemnutzung gesteigert und das Gewicht reduziert, sondern auch der Schwerpunkt des Fahrzeugs um 21 Prozent gesenkt werden können.

Außerdem nennt CATL noch folgende Daten: Batteriepacks mit der MTB-Technologie könnten Energiedichten von 170 Wh/kg bzw. 305 Wh/l erreichen, auf eine Lebensdauer von zehn Jahren oder 10.000 Zyklen kommen und Kapazitäten von 140 bis 600 kWh unterstützen. Als Betriebstemperaturbereich gibt das Unternehmen -35 bis 65 Grad Celsius an.

Anders als die Cell-to-Pack-Batterie, die ab 2023 erstmals serienmäßig im Zeekr 009 zum Einsatz kommen wird, verknüpft CATL die MTB-Technologie für Lkw mit einem Akkutausch-System. Jedenfalls betont das Unternehmen, dass die Lösung sich zur Elektrifizierung von Lkw und Baumaschinen eigne, die austauschbare Batterien aufnehmen können. Außerdem soll die Technologie nun „zunächst in einem Batterietauschprojekt von Qiyuan Core Power“ getestet werden, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Qiyuan Core Power ist eine Tochtergesellschaft der State Power Investment Corporation, einer der fünf größten Stromerzeugungskonzerne Chinas.

