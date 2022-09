Heliox wird globaler Lade-Partner von Paccar

Der niederländische Ladeinfrastruktur-Spezialist Heliox schließt sich mit dem US-Nutzfahrzeugkonzern Paccar zusammen, um DC-Lader für Elektro-Lkw in Nordamerika und Europa zu liefern.

Dabei geht es in Europa um die Paccar-Marke DAF und in Nordamerika um die Marken Kenworth und Peterbilt. In Europa wird Paccar seinen Kunden und Händlern im Rahmen der Kooperation mit Heliox mobile 40-kW-Ladegeräte und stationäre Schnelllader mit Leistungen von 150 kW bis 360 kW anbieten. Heliox gibt in der Mitteilung an, dass mit einem der Schnelllader die Batterie eines E-Lkw in der Mittagspause geladen werden könne – alternativ könne das Ladegerät über Nacht auch drei E-Lkw mit geringerer Leistung laden.

In Nordamerika wird Heliox mobile 40-kW- und 50-kW-Ladegeräte an die Händler und Kunden von Paccar liefern. Die mobilen Ladegeräte werden oft bei Unternehmen eingesetzt, die gerade erst auf E-Fahrzeuge umsteigen – und erst erproben, ob sich der Aufbau einer stationären Ladeinfrastruktur lohnt.

„Der Lkw-Markt befindet sich an einem Wendepunkt, wenn es darum geht, die Zukunft des elektrischen Fahrens zu begrüßen“, sagt Dick Leek, General Manager Paccar Parts Europe. „Heliox wird eng mit DAF zusammenarbeiten, um den Ladebedarf der Kunden zu decken und ihnen den Übergang ihrer Flotte vom Diesel- zum Elektroantrieb zu erleichtern.“ Heliox-CEO Michael Colijn ergänzt: „Diese Partnerschaft kommt zum perfekten Zeitpunkt, da Heliox seine europäischen Aktivitäten für den E-Lkw-Markt weiter ausbaut.“

DAF hatte auf der IAA Transportation in Hannover gleich zwei neue E-Lkw vorgestellt, die Baureihen XD Electric und XF Electric. Zusammen mit den bereits als Elektro-Lkw angebotenen Modellen CF Electric und LF Electric hat DAF bereits vier lokal emissionsfreie Lastwagen verschiedener Gewichtsklassen im Angebot.

Zuvor hatte Paccar bereits eine Partnerschaft mit ABB für Nutzfahrzeug-Ladelösungen in Nordamerika und Europa geschlossen. Diese Partnerschaft umfasst verschiedene Ladegeräte von mobilen Einheiten mit 20 kW bis hin zu HPC mit 350 kW.

