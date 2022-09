China: Cabrio-Version des Wuling Hong Guang Mini EV

Das Joint Venture SAIC-GM-Wuling bringt in China eine Cabrio-Version des dort äußerst beliebten vollelektrischen Kleinstwagens Hong Guang Mini EV auf den Markt. Die Kleinstwagen-Familie Mini EV ist seit 24 Monaten in Folge auf Platz 1 des E-Auto-Verkaufsrankings in China.

Das Wuling Hong Guang Mini EV Cabrio soll laut einer Mitteilung von Joint-Venture-Partner General Motors für 99.900 Yuan auf den Markt kommen – umgerechnet derzeit knapp 14.500 Euro. Es leistet maximal 30 kW und 110 Nm, fährt bis zu 100 km/h schnell und bietet eine Reichweite von bis zu 280 Kilometern nach chinesischem Standard. Die Beschleunigung geben die Hersteller mit acht Sekunden für 0 auf 50 km/h an.

Der Zweisitzer hat eine Länge von 3.059 mm, eine Breite von 1.521 mm, eine Höhe von 1.614 mm und einen Radstand von 2.010 mm. Die Karosserie besteht zu etwa Zweidrittel aus hochfestem Stahl. Das Mini-Cabrio verfügt über ein klappbares Stoffverdeck und ist in drei Außenfarben (blau, grün und schwarz) und zwei Verdeckfarben (rot und schwarz) erhältlich. Im Serienumfang enthalten sind ferner zwei Airbags, eine automatische Verriegelung, ein Antiblockiersystem (ABS) und die elektronische Bremskraftverteilung (EBD).

Mit den technischen Leistungsdaten und Maßen basiert das Wuling Hong Guang Mini EV Cabrio augenscheinlich auf der im vergangenen Jahr überarbeiteten Version des Kleinstwagens. Seinerzeit stieg die Leistung von 20 auf 30 kW, der Radstand von 1.940 auf 2.010 mm und die Batteriekapazität auf 26 kWh (statt 9 bzw. 14 kWh) – wobei Letztere für das Cabrio nicht bestätigt ist.

Die Kleinstwagen-Familie Mini EV ist seit 24 Monaten in Folge auf Platz 1 des E-Auto-Verkaufsrankings in China. Insgesamt wurden seit der Einführung im Juli 2020 schon mehr als eine Million Exemplare abgesetzt. Laut GM ist die Fahrzeugfamilie besonders bei der jüngeren Generation in China beliebt.

media.gm.com