Thailand: Aiways will Phoenix EV 100.000 E-Autos liefern

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Aiways wird strategischer Partner des thailändischen eMobility-Dienstleisters Phoenix EV. Der Deal umfasst die Bestellung von mindestens 100.000 Aiways-Fahrzeugen in den nächsten fünf Jahren und die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens.

Die Zusammenarbeit beider Unternehmen wird sich einer begleitenden Mitteilung zufolge auf den thailändischen Markt fokussieren. Phoenix EV sei ein „erfahrener Dienstleister im New-Energy-Vehicles-Segment“ und könne dank Aiways nun sein „Produktportfolio in und um Thailand deutlich ausbauen“. Neben der avisierten Bestellung von 100.000 Aiways-Fahrzeugen in den kommenden fünf Jahren haben die Partner eine Option auf 50.000 weitere Einheiten vereinbart.

Beide Seiten planen zudem die Gründung eines Joint Ventures namens Aiways Thailand, das als Dachgesellschaft weitere Joint Ventures verwalten soll. Vorgesehen ist, dass Aiways Thailand den Vertrieb und Service der Fahrzeuge übernimmt, aber auch eine eigene Lade- und Batteriewechsel-Infrastruktur schafft. Als weitere geplante Aktivität nennt das Duo „lokale Entwicklungen für spezielle Marktanforderungen“. Diese sollen über Aiways Thailand direkt vor Ort abgewickelt werden.

„Die Kooperation mit Phoenix EV stellt einen bedeutenden Schritt für die Marke Aiways dar“, äußert Dr. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bei Aiways. Die Bestellung von 100.000 Einheiten und optional 50.000 weiteren sei ein echter Meilenstein und das Fundament für Aiways‘ Südostasien-Strategie. Der chinesische Hersteller hat bereits Niederlassungen in Singapur und Laos. „Mit Phoenix EV in Thailand sind wir nun in Südostasien in allen Wachstumsmärkten bestmöglich aufgestellt.“

Parallel treibt Aiways bekanntlich seine Expansion nach Europa voran. In Deutschland ist beispielsweise der Aiways U5 seit 2020 und der Aiways U6 seit Kurzem bestellbar.

presseportal.de