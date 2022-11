Tier Mobility stellt E-Moped-Angebot ein

Nachdem Tier Mobility im Februar 2020 die rund 5.000 Elektromopeds inklusive der Ladeinfrastruktur des ehemaligen Sharing-Dienstes Coup von Bosch erworben hatte, stehen die Fahrzeuge nun auch bei Tier kurz vor dem Aus.

Zum Jahreswechsel werden die ehemaligen Coup-Roller auch im Tier-Design von den Straßen verschwunden sein. „Wir haben beschlossen, den Betrieb unserer E-Mopeds in Deutschland zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge nach und nach von den Straßen verschwinden und nicht zurückkehren werden”, erklärt Tier Mobility gegenüber dem Portal „MOViNC“.

Grund für die plötzliche Einstellung des Angebots seien vor allem die hohen Kosten für die E-Mopeds. Die Synergien, die Tier bei der Ankündigung vor fast drei Jahren bei der Kundenbasis, der App und der Ladelogistik „für einen wirtschaftlichen Betrieb der neuen Flotte“ gesehen hatte, sind in dieser Form also nicht eingetreten. Gegenüber „MOViNC“ führte Tier nun „hohe Investitionskosten in die Soft- und Hardware“ an, „welche sich für uns leider nicht mehr rentieren auf dem Weg zur Profitabilität“.

Tier Mobility will laut einem Unternehmenssprecher „nun voll den Fokus auf unsere E-Scooter- und E-Bike-Flotten und den Ausbau unserer Marktführerschaft in Deutschland und weltweit” legen.

movinc.de