Genfer Verkehrsbetriebe ordern 119 E-Busse bei Hess

Die Genfer Verkehrsbetriebe TPG (Transports Publics Genevois) haben sich nach einer Ausschreibung entschieden, den Schweizer Bushersteller Hess mit der Lieferung von 119 neuen Elektrobussen zu beauftragen.

Die 65 E-Gelenkbusse und 54 E-Doppelgelenkbusse des Typs lighTram TOSA sollen in der ersten Jahreshälfte 2025 in Betrieb genommen werden. Die Gelenkbusse werden offiziell als lighTram 19 TOSA bezeichnet, das 25 Meter lange Doppelgelenk-Modell als lighTram 25 TOSA. Mit der für den Betrieb dieser Flotte auf sechs Linien des TPG-Netzes und in den Depots erforderliche Infrastruktur wird Hitachi Energy beauftragt. TPG will bis zum Jahr 2030 über eine komplett elektrische Flotte verfügen.

Während der Hersteller Hess vor allem für seine Trolleybusse (mit Oberleitung) bekannt ist, hat Hess auch Batterie-elektrische Busse im Angebot – für solche Modelle hat sich TDG entschieden haben. In Genf setzt man auf das sogenannte Opportunity Charging: Bereits 2013 wurde in Genf mit mehreren Partnern ein entsprechendes Projekt gestartet, 2017 wurden die ersten sogenannten TOSA-Ladestationen von ABB in Genf gebaut, bevor 2018 die ersten 12 E-Busse (vom Typ Hess LighTram 19 TOSA) auf der Linie 23 die Ladestationen genutzt haben. ABB hat seine Stromnetz-Sparte in der Zwischenzeit an Hitachi verkauft – zunächst als Joint Venture Hitachi ABB Power Grids, seit 2021 als Hitachi Energy aktiv.

Die von TBG bestellten E-Busse werden in der Schweiz montiert, aber nicht mehr komplett in der Schweiz gefertigt. Bisher wurden die Rohbauten in der Zweitfertigung im belarussischen Minsk hergestellt, wo die Produktion im Frühjahr 2022 aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gestoppt wurde. Im Dezember soll nun ein neues Werk in Porto in Betrieb gehen, um die Rohbauten zu fertigen. Der Endausbau der Fahrzeuge soll weiter im Stammwerk Bellach in der Schweiz erfolgen.

urban-transport-magazine.com