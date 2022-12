Mercedes Japan eröffnet ersten reinen Elektroauto-Showroom

Mercedes-Benz hat seinen weltweit ersten Händlerstandort ausschließlich für Elektroautos eröffnet – in Japan. Dieser wurde in Yokohama errichtet und bietet auf 1.221 Quadratmetern neben Platz zur Präsentation von bis zu sieben E-Autos auch einen Bereich für Fahrzeugübergaben und drei CHAdeMO-Lader.

Auf Bildern aus dem Showroom sind etwa der EQA, EQC, die EQE Limousine und auch der EQS zu sehen – auch in der AMG-Version. Die Ausstellungsfläche erstreckt sich über zwei Stockwerke. Probefahrten werden ebenfalls angeboten. In der Werkstatt können fünf Fahrzeuge gleichzeitig aufgenommen werden.

Als Besonderheit verfügt der Standort über eine Vehicle-to-Home-Ausstattung. Damit soll (wohl vor allem zu Vorführ-Zwecken) das Gebäude mit Strom aus den Elektroauto-Akkus versorgt werden können. In Japan ist das möglich, da Mercedes seine E-Autos dort mit dem weit verbreiteten CHAdeMO-Standard ausrüstet, welcher das bidirektionale Laden unterstützt.

Der „EV only“-Händler in Yokohama läuft unter dem Elektro-Label Mercedes-EQ. In einer Mitteilung begründen die Stuttgarter den Schritt damit, dass man „weiteres Wachstum auf dem Markt für Elektrofahrzeuge in Japan“ sehe.

In Japan ist die BEV-Verbreitung allerdings noch recht gering. Und bei den reinen E-Autos dominieren eher einheimische Hersteller wie Nissan den Markt. Aber laut den Daten der Japan Automobile Importers Association (JAIA) nehmen auch die Elektro-Absatzzahlen bei den Importeuren zu, im November waren mit 2.357 E-Autos ausländischer Marken zum ersten Mal mehr als zehn Prozent der Importautos vollelektrisch.

