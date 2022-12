Alphabet ergänzt App um Lade- und Bezahlfunktion

Der zur BMW Group gehörende Leasinganbieter Alphabet erweitert seine App für Dienstwagenfahrer um eMobility-Features. Das Angebot ist mit der „Shell Card“ verknüpft. Kunden können mit der App ab sofort laden, digital bezahlen und die Ladevorgänge verwalten.

Laut einer uns vorliegenden Mitteilung des Unternehmens erhalten Nutzer mit der Alphabet App über Shell Recharge und Roaming-Netzwerke Zugang zu mehr als 300.000 Ladepunkte in Europa. Die neue Smart-Charging-Funktion ermögliche es, Ladestationen zu finden, den Ladevorgang abzuwickeln und zu zahlen. Eigenen Angaben zufolge ist Alphabet der „erste Leasinggeber, der dieses Feature in die eigene App integriert“. Die Alphabet App wurde bereits 2010 gelauncht – damals unter dem Namen AlphaGuide.

Die Verknüpfung mit der Shell Card stellt sich derart dar, dass Alphabet-Kunden ihre Ladevorgänge im Shell-Recharge-Ladenetz künftig direkt über die Alphabet App absolvieren und über ihre Shell Card abrechnen können. „Unser Ziel ist es, die Mobilität unserer Kunden weiter zu vereinfachen. Die Digitalisierung unterschiedlicher Prozesse spielt dabei eine entscheidende Rolle. Daher befähigt die Alphabet App Fahrerinnen und Fahrer zu verschiedenen Self-Service-Funktionen (…). Als Experte für die Elektrifizierung von Fuhrparks ist der Launch einer Smart-Charging-Funktion für uns die nächste logische Konsequenz“, erklärt Christoph von Meyer, Leiter Vertrieb und Marketing bei Alphabet Deutschland.

Neben der Alphabet App haben auch die übrigen Produkte des Leasingunternehmens neue Bezeichnungen erhalten. So werden die verschiedenen Services im Hinblick auf den Umstieg auf E-Mobilität unter der Alphabet E-Mobility-Lösung zusammengefasst. Die flexiblen Mietlösungen für Unternehmenskunden und Behörden werden künftig unter dem Namen Alphabet Rent gebündelt.

Alphabet ist ein Leasing- und Full-Service-Anbieter für Fahrzeuge aller Marken. Als Mehrmarkenanbieter innerhalb der BMW Group entwickele man herstellerunabhängig Produkte und Services für die Unternehmensmobilität, heißt es aus der Firmenzentrale. 1997 in Großbritannien gegründet, betreut Alphabet aktuell gut 700.000 Fahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge in 33 Ländern – davon rund 161.000 in Deutschland.

alphabet.com