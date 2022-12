Mercedes erhöht Abo-Preise für EQ-Modelle deutlich

Mercedes-Benz hat für die meisten EQ-Modelle die Preise in seinem Abo-Angebot angehoben – um bis zu 69 Prozent. Nur der ohnehin teure EQS bleibt quasi gleich teuer: Hier steigt der Preis nur um einen Euro.

Mit ihren Abo-Preisen gehörten die Stuttgarter bisher schon zu den teureren Anbietern am Markt, bei reinen Abo-Anbietern gab es die Mercedes-Elektroautos oder vergleichbare Modelle bereits in der Vergangenheit meist günstiger. Mit der aktuellen Preiserhöhung dürfte Mercedes nun mit einem gewissen Abstand der teuerste Anbieter sein.

Bereits das günstigste EQ-Modell im Abo, der EQA in der Stufe bis 61.000 Euro wird um 53 Prozent teurer – statt bisher 849 Euro werden nun bei Abo-Abschluss 1.300 Euro pro Monat fällig. Der technisch verwandte, aber etwas größere EQB wurde bisher ab 949 Euro im Abo angeboten. Ab sofort sind es mindestens 1.550 Euro, also 63 Prozent mehr – aber nur, wenn das konfigurierte Fahrzeug weniger als 66.000 Euro kostet. Beim EQB bis 73.000 Euro steigt die Abo-Rate von 1.049 auf 1.650 Euro, also 57 Prozent mehr.

Den prozentual höchsten Aufschlag gibt es ausgerechnet beim ältesten EQ-Modell von Mercedes: Der EQC bis 85.000 Euro ist nicht mehr ab 949 Euro im Monat erhältlich, sondern für 1.600 Euro – macht 69 Prozent mehr. Teurere EQC bis 90.000 Euro waren bisher nicht Teil des Abo-Angebots, werden nun aber für 1.700 Euro angeboten.

– ANZEIGE –







Bei den beiden großen E-Limousinen EQE und EQS fällt die Preiserhöhung deutlich moderater aus. Ein EQE bis 88.000 Euro kostet mit nun 1.750 Euro neun Prozent mehr, das selbe Modell bis 98.000 Euro mit 1.900 Euro pro Monat sechs Prozent mehr. Der EQS bis 127.000 Euro – also mit den Antrieben 450 4MATIC oder 450+ – wurde nur an das neue Preisschema mit Hunderter-Zahlen aufgerundet: Mit 2.700 statt 2.699 Euro ist der Aufschlag hier minimal.

Für den bisher ebenfalls im Abo angebotenen EQV sind noch keine neuen Preise bekannt. Der Elektro-Van ist mit 1.049 Euro (bis 87.000 Euro Fahrzeugpreis) bzw. 1.199 Euro (bis 99.000 Euro) eingepreist.

Modelle alter Preis neuer Preis Steigerung EQA bis 61.000 Euro 849Euro 1.300 Euro 53 % EQA ab 61.000 Euro – 1.350 Euro – EQB bis 66.000 Euro 949 Euro 1.550 Euro 63 % EQB bis 73.000 Euro 1.049 Euro 1.650 Euro 57 % EQC bis 85.000 Euro 949 Euro 1.600 Euro 69 % EQC bis 90.000 Euro – 1.700 Euro – EQE bis 88.000 Euro 1.599 Euro 1.750 Euro 9 % EQE bis 98.000 Euro 1.799 Euro 1.950 Euro 6 % EQS bis 127.000 Euro 2.699 Euro 2.700 Euro 0 % EQS bis 148.000 Euro – 3.000 Euro –

auto-motor-und-sport.de