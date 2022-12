eMobility update: Tesla liefert Model S & X aus / Toyota ändert Elektro-Strategie / Kia e-Soul

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zum „eMobility update“. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität, die wir Ihnen in den folgenden Minuten präsentieren: Toyota ändert Elektro-Strategie ++ Kia mustert Basisversion des e-Soul aus ++ Tesla startet Auslieferung von Model S und X ++ Rivian-Entwicklungszentrum in Serbien ++ VW und Enel gründen Lade-Joint-Venture ++

#1 – Änderungen in Toyotas Elektro-Strategie

Toyota im Rahmen seiner Elektro-Strategie Anfang 2023 seinen Zulieferern einen neuen Drei-Jahres-Plan vorstellen. Mit diesem will der Hersteller die Wettbewerbsfähigkeit seiner kommenden Elektro-Modelle erhöhen, nimmt dafür aber auch Verzögerungen in Kauf.

#2 – Kia mustert Basisversion des e-Soul aus

Kia hat bei seinem Elektromodell e-Soul die Version mit 100-kW-Antrieb vom Markt genommen. Die Auswahl wird dadurch von drei auf nur noch eine Variante reduziert: Der e-Soul mit 150 kW und größerer Batterie kostet künftig mindestens 46.950 Euro. Das sind knapp 7.000 Euro mehr als die gestrichene Basisversion.

#3 – Tesla: Auslieferungsstart bei Model S und X

Tesla will laut Medienberichten an diesem Freitag in Europa die ersten neuen Model S und X an Kunden übergeben. Zumindest ist dann wohl der offizielle Auslieferungsbeginn geplant – denn die ersten Fahrzeuge sind bereits unterwegs. Die Berichte hierzu stützen sich auf Einträge im TFF-Forum, wonach zahlreiche der Plaid-Fahrzeuge entweder auf Transportern oder bereits an Tesla-Auslieferungszentren gesichtet wurden.

#4 – Rivian eröffnet Entwicklungszentrum in Serbien

Der US-Elektroautohersteller Rivian hat mit einem Technologiezentrum in der serbischen Hauptstadt Belgrad zum ersten Mal einen Standort außerhalb von Nordamerika eröffnet. Langfristig sollen dort 1.200 Entwickler beschäftigt werden. Gestartet ist das Technologiezentrum nun mit 200 Ingenieuren.

#5 – Volkswagen und Enel X-Way gründen Ewiva

Der VW-Konzern und Enel X Way haben ein Joint Venture namens Ewiva an den Start gebracht. Mit dessen Hilfe sollen 3.000 HPC-Ladepunkte in ganz Italien aufgebaut werden. In diesem Zuge wurde auch die erste „Premium-Ladestation“ von Ewiva in Rom eröffnet.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>