eMobility update: EU genehmigt Deutschlandnetz / Opel E-Mokka Update / Mercedes Produktionsordnung

Willkommen zu einem neuen „eMobility update“ mit den Top-News aus der Welt der Elektromobilität. Das sind unsere Themen: EU-Kommission genehmigt Deutschlandnetz ++ Opel Mokka Electric erhält ein Update ++ Mercedes legt „Produktionsordnung“ für E-Antriebe fest ++ V baut Ladenetz aus ++ Und Stadtwerke Köln bauen 1000 Ladepunkte ++

#1 – EU-Kommission genehmigt Deutschlandnetz

Grünes Licht aus Brüssel für das Deutschlandnetz: Die EU-Kommission hat der Bundesregierung endlich die Erlaubnis erteilt, den Bau von 8.500 Schnellladepunkten mit 1,8 Milliarden Euro zu fördern. Die beihilferechtliche Prüfung ist damit abgeschlossen.

#2 – Opel Mokka Electric erhält Antriebs-Update

Opel bringt die neue E-Antriebs-Generation aus dem Astra Electric nun auch in den elektrischen Mokka. In diesem Zuge wird das kleine SUV von Mokka-e in Mokka Electric umbenannt – und kommt nun auf über 406 Kilometer Reichweite nach WLTP.

#3 – Mercedes legt „Produktionsordnung“ für E-Antriebe fest

Auf dem Weg zu einem rein elektrischen Fahrzeugangebot bis Ende des Jahrzehnts hat Mercedes-Benz nun wichtige Entscheidungen für die Antriebsproduktion getroffen. Damit steht fest, in welchen Werken die Antriebseinheiten und Batteriesysteme montiert werden sollen.

#4 – Österreich: Sofortprogramm für Ladenetz-Ausbau

Österreichs Klimaschutzministerium hat ein „Sofortprogramm Erneuerbare Energie in der Mobilität“ vorgestellt. Das sieht unter anderem Ladesäulen für Pkw alle 25-Autobahn-Kilometer, 1.300 Nutzfahrzeug-Ladestationen bis 2035 und die Einrichtung einer neuen Koordinationsstelle vor.

#5 – Volkswagen und Enel X-Way gründen Ewiva

Und auch in Deutschland wächst das Ladenetz – genauer gesagt am Rhein: Die Stadt Köln und die Stadtwerke Köln haben jetzt einen Betreibervertrag für den Bau 1.000 weiterer Ladepunkte geschlossen. Dabei sollen aber nicht nur neue Lademöglichkeiten im gesamten Stadtgebiet entstehen, sondern auch bestehende Standorte bei Bedarf erweitert werden.

