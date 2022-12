ICPT liefert Batteriesysteme an Pepper Motion

Der deutsche Elektro-Umrüster Pepper Motion hat mit Impact Clean Power Technology aus Polen einen Liefervertrag für Batteriesysteme abgeschlossen. ICPT fertigt für Pepper ab sofort komplette Batteriesysteme, die in E-Bussen und E-Lkw eingesetzt werden können.

Die Anforderungen an Batteriesysteme im Nutzfahrzeugsektor liegen aufgrund des „harten Alltagseinsatzes“ nochmals höher als bei Pkw-Modellen, teilt Pepper mit. Zentrale Forderungen von Fuhrpark- und Flottenbetreibenden an Antriebe und Batterien seien u.a. Robustheit, Langlebigkeit, Sicherheit oder auch Kosten.

Nach diesen speziellen Anforderungen der Nutzfahrzeug-Branche wurden die bisherigen Batteriesysteme weiterentwickelt, lässt Pepper wissen. Vor allem in den beiden Punkten Robustheit und Kosten wurden diese optimiert. Das Design einer modularen Lithium-Ionen-Batterieeinheit gab Pepper vor. Ein einzelnes Modul kommt dabei auf eine Kapazität von 60 kWh. Mehrere dieser Module können parallel verschaltet werden, „um nur so viel Kapazität zu verbauen, wie für den spezifischen Einsatzzweck notwendig ist“.

Mit dem skalierbaren System sollen so Tagesstrecken von 200 bis 250 km abgedeckt werden können. Dies würde sowohl die Anforderungen an Elektrobusse im ÖPNV als auch an Lkw im regionalen und städtischen Verteilerverkehr abdecken und „maximale Wirtschaftlichkeit“ bieten.

– ANZEIGE –







Welche Zellen zum Einsatz kommen geht aus der Mitteilung nicht hervor. Impact Clean Power Technology hatte zuletzt im Sommer mit dem Bau einer GigafactoryX genannten neuen Produktionsstätte begonnen. Dort sollen ab 2024 zunächst zwei GWh Batterien pro Jahr und im Endausbau fünf GWh gefertigt werden. Die prismatischen Zellen für das dortige Werk soll InoBat Auto beisteuern.

Klar ist, dass ICPT nicht der einzige Lieferant von Batteriesystemen ist: „Wir setzen auch in Zukunft auf Systemlieferanten, die uns mit hochwertigen Komponenten beliefern. Mit Impact haben wir einen weiteren Batteriefertiger gewonnen, der unsere Qualitätsanforderungen teilt und uns dabei unterstützt, unsere Fahrzeuge zuverlässig und schnell produzieren und ausliefern zu können“, teilt Matthias Kerler, CTO der Pepper Motion GmbH, mit.

„Parallel dazu arbeiten wir in Paderborn an der pepper-eigenen Forschung und Entwicklung der neuesten Generation von Batteriesystemen für Nutzfahrzeuge“, so Kerler. Die Eigenentwicklung von Batteriesystemen startete der Elektro-Umrüster bereits vor einem Jahr.

peppermotion.com