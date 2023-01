Tesla will Giga Texas ausbauen

Tesla hat beim US-Bundesstaat Texas einen Ausbau seiner Fabrik in Austin in diesem Jahr angemeldet. Geplant sind demnach Investitionen in Höhe von mehr als 700 Millionen US-Dollar für den Bau neuer Anlagen für das Testen und Herstellen von Batteriezellen, die Herstellung von Kathoden und von Antriebseinheiten.

Tesla hatte seine Fabrik in Austin im April 2022 offiziell eröffnet. Die Kapazitäten für die Fahrzeugproduktion selbst – derzeit nur das Model Y, künftig etwa auch der Cybertruck – werden nicht angepasst. Denn die Model-Y-Produktionslinien nehmen nur einen kleinen Teil der riesigen Halle ein. Für weitere Fahrzeug-Produktionslinien ist also noch Platz.

Wie aus der Einreichung beim beim Texas Department of Licensing and Registration hervorgeht, will Tesla eine zusätzliche Fläche von 1,4 Millionen Quadratfuß (umgerechnet 130.000 Quadratmeter) für vier Projekte nutzen und dafür 717 Millionen Dollar (676 Millionen Euro) investieren. Der größte Teil der Investition und auch Fläche soll für eine „Cell 1“ genannte Anlage verwendet werden – konkret 368 Millionen Dollar und etwas über 64.000 Quadratmeter. Der Bau der „Cell 1“ – also vermutlich der Halle für die Zellproduktion – soll demnach am 23. Januar 2023 beginnen und am 12. Februar 2024 abgeschlossen werden.

Das zweitgrößte Teilprojekt ist das Gebäude „Drive Unit“, welches auf 39.300 Quadratmetern bis Januar 2024 für rund 85 Millionen Dollar errichtet werden soll – und bei dem Namen wenig überraschend die Produktion der Antriebseinheiten beherbergen soll. Die mit 29.800 Quadratmeter etwas kleinere, mit 250 Millionen Dollar jedoch deutlich teurere Halle „Cathode“ wird einen Teil der Vorprodukte für die „Cell 1“ herstellen. Geplanter Baubeginn ist hier der 30. Januar, diese Anlage soll noch 2023, konkret bis zum 18. Dezember, errichtet werden. Noch schneller soll der Bau des kleinsten Teilprojekts abgeschlossen sein: Ein gerade einmal 240 Quadratmeter großes „Cell Test Lab“ soll bis zum 25. August entstehen.

Das Portal „Electrek“ weist jedoch darauf hin, dass einige dieser Erweiterungsanmeldungen eine Ergänzung zu früheren Plänen sein können. Denn laut jüngsten Drohnenaufnahmen des Geländes soll sich die Kathoden-Fertigung bereits im Bau befinden, obwohl laut der aktuellen Einreichung die Arbeiten erst Ende des Monats anlaufen sollen. Die derzeitigen Bau-Aktivitäten dürften also auf früheren Einreichungen basieren.

Nähere Daten zu den aufgezählten Projekten gehen aus den Dokumenten jedoch nicht hervor. Somit ist unklar, auf welche Produktionskapazitäten die Zell-, Kathoden- und Antriebsfertigung kommen soll. Es wird zwar nicht explizit erwähnt, aber es ist klar, dass es sich um die Produktion von 4680-Rundzellen handeln wird. Diese werden in einer in der Giga Texas gebauten Version des Model Y sowie dem E-Lkw Semi eingesetzt, sollen künftig aber auch im Cybertruck und, Roadster 2 verbaut werden.

electrek.co, teslarati.com