EVBox Troniq Modular ist jetzt eichrechtskonform

EVBox hat die Eichrechtskonformität für seine DC-Ladestation EVBox Troniq Modular erreicht und kann somit einen transparenten Mess- und Abrechnungsprozess für den Endverbraucher garantieren. Die Ladestation ist laut dem Unternehmen nun einsatzbereit für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich.

Vorgestellt hatte der Hersteller die Troniq Modular für den europäischen Markt im Mai 2021. Wie der Name nahe legt, soll die DC-Säule modular anpassbar sein – auch nach der Installation, um mit dem Lade-Bedarf mitwachsen zu können. Damals wurde eine Maximal-Konfiguration von bis zu 240 kW genannt. Inzwischen hat Fastned aber in Kooperation mit EVBox eine Troniq Modular mit 400 kW in der Spitze (oder 2x 200 kW) in Betrieb genommen.

Die erste Zertifizierung nach dem deutschen Eichrecht erhielt die Troniq Modular bereits im vergangenen September. Inzwischen ist nur nur das Produkt selbst, sondern auch die Produktionsstätte in Bordeaux (Frankreich) abgenommen bzw. bestätigt, dass sie den Anforderungen entspricht.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für EVBox. Deutschland und Österreich sind führende Märkte für Elektrofahrzeuge und mit unseren eichrechtskonformen DC-Schnellladegeräten tragen wir zum Aufbau der öffentlichen und halböffentlichen Ladeinfrastruktur für eine nachhaltigere Zukunft bei“, sagt Maurice van Riek, CTO bei EVBox.

EVBox-CEO Remco Samuels wurde unterdessen zum diesjährigen Präsidenten des Ladeinfrastruktur-Lobbyverbands ChargeUp Europe ernannt. Er löst damit Allego-CEO Mathieu Bonnet ab, der die Präsidentschaft des Verbands 2022 innehatte.

„Es war schon immer die Mission von EVBox, eine nachhaltige Zukunft zu fördern, indem der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge beschleunigt wird“, sagt Samuels über seine Agenda bei ChargeUp Europe. „Ich bin dankbar für die Gelegenheit, ChargeUp Europe in diesem Jahr zu leiten und dabei zu helfen, das Ökosystem der Elektromobilität zu optimieren. Ein Thema, bei dem ich hoffe, dass wir Fortschritte machen können, ist die Angleichung der Vorschriften für Ladestationen und -infrastruktur in ganz Europa.“

evbox.com (Troniq Modular), evbox.com (ChargeUp Europe)