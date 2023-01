eMobility update: Dacia erhöht Reichweite / Tesla senkt Preise / Lucid übertrifft Produktionsziel

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo und Willkommen zum „eMobility update“. Das sind die wichtigsten Meldungen zur Elektromobilität: Tesla senkt massiv die Preise ++ Lucid auf gutem Kurs ++ Dacia bringt eine stärke Version des kleinen Spring ++ E-Lkw-Ladenetz in Schweden ++ Und Audi baut Batterie-gestützte Ladepunkte in Neckarsulm ++

#1 – Tesla senkt Preise für Model 3 und Model Y

Nach der jüngsten Preissenkung in China zieht Tesla nun auch in Europa und den USA nach: Die beiden Massenmarkt-Modelle wurden je nach Variante um bis zu 9.100 Euro günstiger – vor allem die Preise für die Basismodelle mit LFP-Akku und Heckantrieb wurden gesenkt. So liegt das Model 3 ohne Sonderausstattung nun bei 43.990 Euro im Tesla-Konfigurator.

#2 – Lucid übertrifft Produktionsziel für 2022

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat sein Produktionsziel für 2022 übertroffen. Mit einem starken Schlussquartal konnte der Korridor von 6.000 bis 7.000 Fahrzeugen sogar leicht übertroffen werden.

#3 – Dacia bringt Spring mit mehr Reichweite

Die Renault-Marke Dacia spendiert ihrem einzigen Elektromodell Spring einen leistungsstärkeren Motor. Und zwar in Verbindung mit einer neuen Ausstattungslinie. Der Name: Dacia Spring Extreme Electric 65. Vorgestellt wurde die neue Version auf dem Brüsseler Autosalon. Zentrale Neuheit ist der E-Motor mit 48 kW Leistung.

#4 – Konsortium plant E-Lkw-Ladenetz in Schweden

Drei Unternehmen wollen in Schweden ein flächendeckendes Schnellladenetz für E-Lkw realisieren. Die vorbuchbaren Lkw-Schnelllader sollen es schwedischen Logistikern ermöglichen, die meisten der derzeit 85.000 schweren Lkw durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen. Noch steht aber die genaue Größe des Ladenetzes nicht fest.

#5 – Audi baut Batterie-gestützte Ladepunkte

Audi schafft ans einem Werk in Neckarsulm 72 zusätzliche Ladepunkte für E-Fahrzeuge. Dabei kommen die so sogenannten Cubes zum Einsatz, die gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien aus zerlegten Erprobungsfahrzeugen von Audi als Stromspeicher nutzen.

