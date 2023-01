H2-Tanks: Plastic Omnium gründet China-Joint-Venture

Der französische Automobilzulieferer Plastic Omnium gründet in China mit der Shenergy Group ein Joint Venture für die Produktion von Hochdruck-Wasserstofftanks zum Einsatz in Nutzfahrzeugen. Das Duo plant die jährliche Serienfertigung von bis zu 60.000 H2-Tanks ab 2026.

Das geht aus einer Unternehmensmitteilung der Franzosen hervor. Demnach soll zunächst 2025 eine Pilotproduktionslinie in Shanghai entstehen und im Folgejahr eine große Anlage mit besagter jährlicher Produktionskapazität in Betrieb gehen. Das noch namenlose Joint Venture wird laut Plastic Omnium beiden Partnern zu gleichen Teilen gehören, seinen Sitz ebenfalls in Shanghai haben und neben der Fertigung auch für die Vermarktung der H2-Tanks zuständig sein.

Die Shenergy Group bezeichnet das Unternehmen als „wichtigen Akteur im Energiesektor mit einem ehrgeizigen strategischen Fahrplan für Wasserstoff in China“. Laurent Favre, CEO von Plastic Omnium, geht davon aus, dass seine Firma durch die Partnerschaft mit Shenergy eine stärkere Position auf dem chinesischen Markt für wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge erlangt. „Wir bauen die Produktionskapazitäten auf, die wir brauchen, um alle Chancen zu nutzen, einer der großen Gewinner der Mobilitätswende zu werden. Das gibt uns auch eine solide Basis, um neue Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit im lokalen Wasserstoff-Ökosystem zu erkunden“, so Favre.

Laut Ni Bin, Präsident der Shenergy Group, ist seine Unternehmensgruppe bestrebt, so schnell wie möglich eine Wertschöpfungskette für die Herstellung von Wasserstoff in China aufzubauen. Die Zusammenarbeit werde „einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie und der Fertigungseffizienz leisten“.

Plastic Omnium ist bisher vor allem für die Fertigung von Kunststoff-Karosserieaußenteilen und -Tanks bekannt, diversifiziert sich aber zunehmend. Vergangenes Jahr investierte Plastic Omnium beispielsweise 20 Millionen Euro beim französischen Batteriehersteller Verkor und übernahm die unter anderem auf Leistungselektronik und Elektrifizierungssysteme spezialisierte Firma Actia Power.

Plastic Omnium beschäftigt 37.000 Menschen und verfügt über 150 Werke sowie 43 Forschungs- und Entwicklungszentren. Auch das von Plastic Omnium zusammen mit ElringKlinger betriebene Brennstoffzellen-Joint-Venture EKPO Fuel Cell Technologies hat übrigens kürzlich eine chinesische Tochtergesellschaft gegründet. Bei dieser geht es um die Produktion von Brennstoffzellen-Stacks in der Stadt Suzhou.

plasticomnium.com (PDF)