BMW steigt bei Ladespezialist Ampeco ein

BMW steigt über seinen Investmentarm BMW i Ventures beim bulgarischen Unternehmen Ampeco ein, seines Zeichens Anbieter einer Lademanagementplattform für Elektrofahrzeuge. BMW i Ventures führt dabei eine 13 Millionen US-Dollar schwere Finanzierungsrunde des Unternehmens an.

Ampeco hat seinen Sitz in Sofia und bietet eine Hardware-unabhängige Komplettlösung für die Verwaltung von Ladeinfrastruktur. Bisher ist das Unternehmen vor allem in Nordamerika aktiv. Das Kapital wird von Ampeco verwendet, um sein Entwicklungsteam zu vergrößern und seine Expansion in Nordamerika sowie Europa voranzutreiben. Konkret nennt Ampeco in Europa die Länder Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Nach eigenen Angaben kommt Ampeco zurzeit auf 62.000 an seine Managementplattform angebundene Ladepunkte – und zwar „in mehr als 45 Märkten mit Schwerpunkt auf Europa und Nordamerika“, wie es heißt.

Neben BMW i Ventures beteiligen sich an der Serie-A-Finanzierungsrunde nach Angaben von Ampeco auch Launchub Ventures und Cavalry Ventures sowie eine Handvoll Angel-Investoren. Durch die in der Runde eingesammelten 13 Millionen Dollar wächst das Gesamtinvestment, das Ampeco seit seiner Gründung im Jahr 2018 erhalten hat, auf 16 Millionen Dollar an.

Baris Guzel, Partner von BMW i Ventures, betont, dass Ampecos Softwarelösung es Kunden ermögliche, ihre eigenen Ladenetzwerke schnell zu starten und auszubauen. „Wir sind davon überzeugt, dass das Team von Ampeco das Potenzial hat, in diesem Bereich wirklich führend zu sein, und wir freuen uns sehr darauf, ihre Reise zu begleiten. Wir haben keinen Zweifel daran, dass sie das wahre Potenzial des Ladens von Elektrofahrzeugen weltweit freisetzen können, wenn mehr Anbieter ihre bewährte Lösung einsetzen.“

Orlin Radev, CEO von Ampeco, ergänzt, dass es darum gehe, die Software-Plattform eng in die bestehenden Systeme von Kunden zu integrieren und diesen somit die vollständige Kontrolle über ihr Geschäft zu geben, „von den Kundenbeziehungen bis zu den Zahlungsströmen“. Radev bezeichnet die Investition von BMW i Ventures als maßgeblich, um die Reichweite seines Unternehmens noch weiter auszubauen. „Sie wird dazu beitragen, Ampeco zum Rückgrat der Betreiber von Ladenetzwerken zu machen – die Möglichkeit, ihre Netzwerke zu monetarisieren, wird ihnen wiederum dabei helfen, ihre Infrastruktur schneller zu implementieren, was letztlich dazu führt, dass EV für mehr Fahrer überall realisierbar wird.“

