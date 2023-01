China: E-Flugauto Xpeng 2 erhÃ¤lt bedingte Fluggenehmigung

Xpeng hat für das von seinem Tochterunternehmen Xpeng Aeroht entwickelte Elektro-Flugauto Xpeng 2 eine bedingte Fluggenehmigung von der Zivilluftfahrtbehörde der chinesischen Zentral- und Südregionalverwaltung erhalten.

Nach Angaben des Unternehmens ist der Xpeng 2 damit das erste bemannte eVTOL-Fluggerät, das eine solche Genehmigung in China erhält. Im Oktober 2022 hatte das Unternehmen wie berichtet in Dubai den ersten öffentlichen Flug mit dem Xpeng 2 absolviert. Der Marktstart ist für 2024 geplant. Mit der nun erhaltenen, bedingten Fluggenehmigung will Xpeng Aeroht nach eigenen Angaben weitere bemannte Tests durchführen, um Daten und Erfahrungen für die Forschung und Entwicklung sowie für die Massenproduktion zu sammeln.

Der Flugauto-Entwickler wurde bereits 2013 gegründet und ist heute eine Sparte, die sich mehrheitlich im Besitz von Xpeng und dessen Vorsitzenden He Xiaopeng befindet. Die Abteilung entwickelt explizit kein eVTOL für Lufttaxi-Dienste, sondern wirklich ein elektrisch fliegendes Auto. Wie Unternehmensgründer Zhao Deli in einem früheren Statement angab, soll das Fahrzeug auf der Straße bis zu 600 Kilometer weit fahren können. Angaben zur Reichweite im Flug-Modus gibt es weiterhin nicht.

Beim Xpeng 2 handelt es sich konkret um das E-Flugauto der fünften Generation, wobei Xpeng bereits ein Modell der sechsten Generation namens X3 angekündigt hat. Die obige Genehmigung gilt nun aber zunächst für den X2-Zweisitzer, der früheren Angaben zufolge über ein geschlossenes Cockpit, einen besonders leichten Rumpf aus Kohlefaser-Verbundwerkstoffen und eine maximale Zuladung von 200 Kilogramm verfügt, was für zwei Passagiere reichen soll.

