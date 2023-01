eMobility update: Audi zeigt Activesphere concept / Peugeot erweitert E-Angebot / Suzuki investiert 31 Milliarden â‚¬

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

#1 – Peugeot bereitet e-3008 und e-5008 vor

Peugeot kündigt nun auch den 3008 und 5008 mit reinen Elektroantrieben an. Wie die Stellantis-Marke im Rahmen der Vorstellung ihres Projekts „e-Lion“ erklärte, wird der e-3008 das erste Fahrzeug auf Basis der neuen Mittelklasse-Plattform und soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres enthüllt werden.

#2 – Suzuki investiert bis 2030 in Elektrifizierung

Suzuki hat seine Strategie bis zum Jahr 2030 vorgestellt. Diese sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von umgerechnet rund 31 Milliarden Euro vor. Fast die Hälfte wollen die Japaner in die Entwicklung und Produktion von elektrifizierten Fahrzeugen stecken. Dabei wird ein Großteil des Geldes in die Entwicklung und Herstellung von Batterien fließen.

#3 – Audi zeigt Studie „Activesphere concept“

Audi hat mit dem Activesphere Concept sein Quartett an elektrischen Konzeptfahrzeuge komplettiert. Wie schon die anderen Elektro-Studien weist auch nun das viertürige Crossover-Coupé eine Besonderheit bei der Karosserie auf: Das Heck des Activesphere lässt sich auf Tastendruck in eine offene Ladefläche verwandeln.

#4 – Lightyear-Betriebsgesellschaft ist insolvent

Atlas Technologies, die für die Produktion der Solarautos von Lightyear verantwortliche Betriebsgesellschaft, wurde jetzt von einem niederländischen Gericht für insolvent erklärt. Wie es nun mit dem gesamten Projekt weitergeht, ist dadurch sehr ungewiss.

#5 – Sono verlängert Kampagne für den Sion

Und auch das deutsche Solar-Elektroauto tut sich weiter schwer: Sono Motors verlängert seine Kampagne, die den Sion retten soll – und zwar um einen Monat bis zum 28. Februar. Mithilfe der im Zuge der Kampagne eingesammelten Mittel soll die Finanzierungslücke bis zur Vorserie geschlossen werden.

