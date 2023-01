Kempower kooperiert bei Vertrieb und Wartung mit TSG

Der finnische Ladehardware-Hersteller Kempower hat einen nicht-exklusiven Vertriebs- und Dienstleistungsrahmenvertrag mit TSG, einem Anbieter von technischen Lösungen für nachhaltige Mobilität, unterzeichnet. Die Kooperation hat zum Ziel, Schnellladelösungen in 32 Länder Europas und Afrikas zu liefern.

Der Vertriebs- und Dienstleistungsrahmenvertrag sieht laut den Mitteilungen der beiden Unternehmen vor, dass man den Kunden sowohl Ladesysteme, die nötige elektrische Infrastruktur als auch Services über die gesamte Nutzungsdauer der Produkte bieten will. „Die Partnerschaft wird Kunden in der gesamten Region praktische, maßgeschneiderte und zukunftssichere Lösungen bieten“, schreibt etwa Kempower.

Konkret wird TSG seinen Kunden nun DC-Ladesäulen von Kempower anbieten und diese in Projekten in „mehreren Ländern in Europa und Afrika“ integrieren. Spezielle Funktionen wie eine „predictive maintenance“ werden über das Kempower-Backend erfolgen, der Service selbst vor Ort soll von „hochqualifizierten TSG-Technikern“ durchgeführt werden.

Die Ladesäulen von Kempower sind bisher vor allem in den skandinavischen Ländern verbreitet. Einige der Produkte zeichnen sich durch eine extrem schlanke Ladesäule aus, bei der weite Teile der Technik in externen Schaltschränken untergebracht sind. Die schlanken Säulen – inklusive eines speziellen Modells für E-Lkw – ermöglichen so einen platzsparenden Aufbau an den Ladeplätzen selbst.

TSG ist unter anderem bereits der Lade-Partner für Ford Pro, genauer gesagt für dessen E-Transit-Kunden in Europa. Auch der niederländische Ladeinfrastruktur-Hersteller EVBox ist bereits 2021 eine Vertriebs- und Service-Partnerschaft mit der TSG Group eingegangen. Der Dienstleister bietet für die Niederländer in 30 europäischen Ländern deren Ladelösungen samt Installation und Vor-Ort-Services an.

„Wir freuen uns, unsere Kräfte mit TSG zu bündeln, um unsere Mission fortzusetzen, den globalen Übergang zu nachhaltiger Mobilität zu beschleunigen“, sagt Tomi Ristimäki, CEO von Kempower. „Kunden werden von unseren innovativen Lösungen profitieren, z. B. von unseren benutzerfreundlichen Kempower-Ladesystemen, die einzigartige Funktionen und niedrige Gesamtbetriebskosten bieten.“

„Diese Partnerschaft mit Kempower wird es TSG ermöglichen, sein DC- und Hochleistungsladeangebot mit innovativen Lösungen zu vervollständigen, die einzigartige und differenzierte Funktionen bieten“, sagt Jean-Marc Bianchi, CEO der TSG Group.

kempower.com, tsg-solutions.com