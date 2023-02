Go-Ahead ordert 104 E-Busse für Oxford

Das britische Verkehrsunternehmen Go-Ahead hat beim nordirischen Busbauer Wrightbus 104 Elektrobusse für den Einsatz in Oxford bestellt. Die 99 elektrischen Doppeldecker- und fünf Solobusse werden ab Ende 2023 Teil einer Flotte mit insgesamt 159 E-Bussen in Oxford sein.

Die 55 restlichen Elektrobusse, allesamt Doppeldecker, hat der ÖPNV-Betreiber Stagecoach wie berichtet bei dem britischen Busbauer Alexander Dennis Limited (ADL) geordert. Das Gesamtpaket für alle 159 E-Busse wird mit insgesamt 82,5 Millionen Pfund (rund 93 Millionen Euro) vom Oxfordshire County Council und dem Zero Emission Bus Regional Areas (ZEBRA)-Programm des Verkehrsministeriums gefördert. Go-Ahead investiert für seinen Teil mehr als 30 Millionen Pfund.

Um welche Modelle es sich bei der Wrightbus-Bestellung handelt, gibt der Busbauer selbst in der Mitteilung nicht an. Bei den Doppeldeckern handelt es sich vermutlich um den Electroliner BEV, bei den fünf Solobussen um den GB Kite Electroliner BEV. Letztgenannter kommt auf eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern mit der größtmöglichen Batterie-Option von 567 kWh. Forsee Power liefert auch Pakete mit 340 kWh und 454 kWh an Wrightbus. Die Achsen stammen von ZF.

Klar ist hingegen, dass acht der Doppeldecker über ein offenes Oberdeck verfügen werden. Damit sollen die Fahrzeuge auf den City-Sightseeing-Touren von Go-Ahead eingesetzt werden.

– ANZEIGE –







„Dies ist ein fantastischer Tag für Buspassagiere in Oxford“, sagt Luke Marion, Geschäftsführer der Oxford Bus Company. „Wir sind stolz darauf, eine Flotte hochmoderner, in Großbritannien hergestellter Elektrobusse zu bestellen, die für die Anwohner sauberer und gesünder sind und den Kunden eine leisere und komfortablere Fahrt bieten.“

„Es war eine echte Teamleistung zwischen Wrightbus und der Oxford Bus Company, dieses aufregende Projekt zu realisieren“, sagt Ben Werth, Chief Commercial Officer bei Wrightbus. „Alle Busse werden in unserem Werk in Ballymena hergestellt und montiert, was bedeutet, dass Arbeitsplätze in Nordirland und im gesamten Vereinigten Königreich durch unsere inländische Lieferkette unterstützt werden.“

wrightbus.com