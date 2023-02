Norwegen: 1.237 neue Elektro-Pkw im Januar

In Norwegen waren die Zulassungszahlen für neue Pkw im Januar ungewöhnlich niedrig. Insgesamt wurden dort im ersten Monat des neuen Jahres nur 1.860 Pkw neu registriert, davon 1.237 Elektroautos. Das erfolgreichste Modell Norwegens war im Januar der VW ID.4.

Die 1.860 neuen Pkw im Januar 2023 sind der niedrigste Monats-Wert seit Jahren – im Januar 2022 waren es noch 6.097 Neuzulassungen mehr, also 7.957 neue Pkw. Das Minus beträgt also 76,6 Prozent und betrifft übrigens nicht nur die Neuwagen, sondern auch die importieren Gebrauchtwagen (-74,6 Prozent). Lediglich die „Eigentümerwechsel“, also der Gebrauchtwagen-Handel innerhalb Norwegens, blieb nahezu konstant. Der Einbruch bei den Neuzulassungen – sowohl über alle Antriebsarten hinweg als auch bei den Elektro-Pkw – ist offenbar vor allem eine Nachwirkung der hohen Zulassungszahlen im Dezember 2022.

Von den 1.860 neuen Pkw im Januar waren 1.237 rein elektrisch, was einem Anteil von 66,5 Prozent entspricht. Weitere 182 neue Autos waren Plug-in-Hybride. Die PHEV kamen damit im Januar auf einen Neuzulassungs-Anteil von 9,8 Prozent, womit in der Summe 76,3 Prozent der neuen Autos einen Lade-Anschluss hatten. Im Dezember kamen alleine die BEV auf 82,8 Prozent – aufgrund der Verzerrung mit dem enormen Zulassungs-Anstieg im Dezember und dem Einbruch im Januar haben Vergleiche jedoch eine geringe Aussagekraft.

Zu den genannten Zahlen kamen noch 263 Vollhybride mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent sowie 36 Benziner (1,9 Prozent) und 142 neue Diesel-Pkw mit 7,6 Prozent Marktanteil. Besonders die reinen Verbrenner lagen im vergangenen Jahr in der Regel bei monatlichen Neuzulassungs-Anteilen zwischen zwei und drei Prozent, die 7,6 Prozent für neue Diesel-Pkw sind also ein deutlicher Ausreißer nach oben.

Ungewöhnliche Ergebnisse gab es im Januar auch bei den Modellen. Das erfolgreichste Modell überrascht zwar nicht, der VW ID.4 gehörte auch 2022 zu den gefragtesten Fahrzeugen in Norwegen. 212 Neuzulassungen sind hingegen ungewöhnlich wenig für den Spitzenplatz im Modell-Ranking. Mit dem Toyota Yaris kann sich zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder ein Hybrid-Modell in die Top-Ten einreihen – 160 Neuzulassungen bedeuten Platz zwei vor dem Skoda Enyaq mit 127 Neuzulassungen.

Die norwegische Straßeninformationsbehörde OFV verweist in ihrer Mitteilung selbst auf „einige unerwartete Ergebnisse in der Zulassungsstatistik“ und führt als Beispiel den Mazda MX-30 an, der mit 122 Neuzulassungen knapp hinter dem Enyaq auf Platz vier gelandet ist. Dahinter kam nur noch der VW ID.3 mit 110 Fahrzeugen auf dreistellige Ergebnisse, ab Platz 6 mit dem Toyota bZ4X (93 Neuzulassungen) gibt es nur noch zweistellige Werte.

Das meistverkaufte Modell in Norwegen im Vorjahr, das Tesla Model Y (mit damals 17.356 Neuzulassungen, davon alleine 4.524 im Dezember) kam im Januar nur auf eine einzige Neuzulassung – wie auch das Model 3. Der meistzugelassene Tesla im Januar war das neue Model S mit 15 Einheiten.

