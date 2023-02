Schweizer Post betreibt reine E-Zustellflotte in Bern und Zürich

Die Schweizer Post stellt die Briefe und Pakete in Zürich und Bern ab sofort nur noch mit Elektrofahrzeugen zu. Insgesamt hat die Post in den beiden Städten nun 568 Stromer im Einsatz – bei der Mehrheit davon handelt es sich aber nicht um Lieferwagen.

Konkret handelt es sich um 194 E-Lieferwagen und 374 E-Roller, wie die Schweizer Post mitteilt. Die Verteilung dieser Fahrzeuge auf die beiden Städte wird jedoch nicht genauer aufgeschlüsselt. Dafür gibt es einige andere Kennziffern: In Zürich stellt die Post 7,9 Millionen Pakete pro Jahr zu, in Bern sind es 3,4 Millionen – alle künftig rein elektrisch. Schweizweit werden laut der Mitteilung pro Jahr rund 40 Millionen Pakete mit E-Fahrzeugen zugestellt.

Bis zum Jahresende 2024 will der Logistiker auch in Genf und Basel sowie an rund 50 weiteren Standorten vollelektrisch unterwegs sein. Ab 2030 soll die gesamte Zustellflotte der Post in der Schweiz elektrisch fahren. Von den schweizweit insgesamt rund 450 Zustellstellen der Post sind heute rund 140 vollständig mit Ladestationen ausgerüstet.

Trotz der erfolgreichen Umstellung in den beiden Großstädten verweist die Schweizer Post auf die nach wie vor bestehenden Herausforderungen. Da nicht jedes genutzte Gebäude auch der Post gehört, sondern zum Teil nur angemietet ist, gestaltet sich die Installation von Lademöglichkeiten „unterschiedlich anspruchsvoll“ – es kann also kompliziert werden. Auch die begrenzten Reichweiten stellen zum Teil noch eine Herausforderung dar, das sei „je nach Zustelltour mit Zusatzaufwand verbunden“.

Dennoch sieht es die Schweizer Post nach eigenen Angaben als Selbstverständlichkeit an, die Umstellung auf E-Antriebe voranzutreiben. „Als Unternehmen im Besitz des Bundes hat die Post immer auch eine Vorbildfunktion. Diese nehmen wir wahr“, sagt Johannes Cramer, Mitglied der Konzernleitung und Leiter des Konzernbereichs Logistik-Services der Post. „Mit der Elektrifizierung unserer Zustellflotte und der in der Folge ressourcenschonenden Logistik können nicht zuletzt auch unsere Kunden ihren CO2-Fußabdruck reduzieren.“

Bereits im Jahr 2010 wurden die ersten Zustellfahrzeuge elektrifiziert. Laut der Mitteilung sind derzeit 7.230 Elektrofahrzeuge in der Flotte – der Großteil entfällt dabei auf die dreirädrigen Elektro-Roller. Bis 2030 sollen knapp 4.000 weitere E-Zustellfahrzeuge folgen.

post.ch