Hexagon Purus eröffnet neue US-Fabrik für H2-Tanks

Der Wasserstoffspeicher-Spezialist Hexagon Purus hat eine Produktionsstätte für Typ-4-Zylinder in Westminster im US-Bundesstaat Maryland eröffnet. Das Werk ist auf die Fertigung von bis zu 10.000 Zylindern pro Jahr für schwere Nutzfahrzeuge ausgelegt.

Das norwegische Unternehmen will in dem rund 5.600 Quadratmeter großen Werk bis zu 150 Mitarbeiter beschäftigen. Die neue Anlage erweitert Hexagon Purus zufolge die eigenen Produktionskapazitäten und sei über die jetzigen Platzverhältnisse hinaus erweiterbar, um auf eine weiter steigende Nachfrage nach Wasserstoffspeichern reagieren zu können. Zum aktuellen Kundenkreis des Unternehmens gehören unter anderem Nikola, Hino und New Flyer.

„Wir liefern derzeit Wasserstoffspeicherlösungen an mehrere OEMs von Schwerlastkraftwagen und Transitbussen, die höchste Standards verlangen. Dieser Standort wird eine doppelte Funktion erfüllen: Er ist nicht nur ein Produktionsstandort der Spitzenklasse, sondern auch ein technisches Kompetenzzentrum, das für die Hexagon-Purus-Gruppe in den Bereichen Engineering, Forschung und Entwicklung tätig sein wird“, äußert Dr. Michael Kleschinski, Executive Vice President bei Hexagon Purus.

Ein in der Nachbarstadt Taneytown seit 2003 beheimatetes kleineres Werk von Hexagon Purus wird im Zuge der Neueröffnung aufgelöst. In der dortigen Anlage produzierte der Hersteller bis dato jährlich 1.200 Zylinder und beschäftigte 50 Mitarbeiter. Diese ziehen nun nach Westminster um.

Die Wasserstofftanks des Unternehmens kommen nach Angaben von Hexagon unter anderem in leichten, mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen, in der Schifffahrt, im Schienenverkehr und in der Luft- und Raumfahrt sowie bei Betankungslösungen zum Einsatz. Zusammen mit BMW, Bosch und Testnet Engineering arbeiten die Norweger in einem Projekt („FlatHyStor“) zudem an einem flachen Wasserstofftank für den Unterboden künftiger Brennstoffzellen-Pkw.

In Deutschland hat Hexagon Purus seine Präsenz unter anderem durch den Aufkauf von Wystrach, einem auf Hochdrucksysteme und Wasserstofftechnik spezialisierten deutschen Anbieter aus Weeze, ausgebaut. Zuvor war das Unternehmen bereits in Kassel ansässig. Dort baut der Hersteller aktuell seine Produktionskapazitäten für Typ-4-Hochdruckbehälter durch den Bau eines zweiten Werks aus.

