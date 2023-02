Hubject bindet 1.600 Ladepunkte in Ungarn ein

Hubject kooperiert mit dem ungarischen Ladenetzbetreiber MVM Mobiliti, um dessen Ladeinfrastruktur in sein E-Roaming-Netzwerk Intercharge zu integrieren. MVM Mobiliti betreibt mit fast 1.600 Ladepunkten Ungarns größtes Ladenetz.

Die Säulen von MVM Mobiliti stehen größtenteils an Orten wie Kaufhäusern, Einkaufszentren und Fast-Food-Parkplätzen. Bei fast hundert der Ladepunkte handelt es sich um DC-Lader. Diese Ladepunkte können nun im Roaming auch von Kunden anderer Mobility Service Provider (MSP) genutzt werden, deren Dienst an Intercharge angebunden ist.

MVM Mobiliti wurde 2017 von dem Energieunternehmen MVM gegründet. Die DC-Lader hat MVM Mobiliti etwa am transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-T) installiert, zu dem sie sich durch ihre Teilnahme am Programm Connected Europe Facility (CEF2) verpflichtet haben.

Das Intercharge-Netz umfasst inzwischen die CPO-Netzwerke von mehr als 1.250 B2B-Partnern in 55 Ländern auf vier Kontinenten, wie Hubject schreibt. In Summe bietet Intercharge so Zugang zu mehr als 500.000 Ladepunkten.

„Öffentliche Ladeinfrastruktur muss überall in Europa vorhanden sein, um die rechtzeitige Einführung von E-Mobilität zu gewährleisten. Dank des Intercharge-Netzwerks wird das beeindruckende Netz an Ladepunkten von MVM für internationale E-Fahrer jetzt noch besser zugänglich sein“, sagt Hubject-CEO Christian Hahn. Laut Szabolcs Balogh, Geschäftsführer von MVM Mobiliti, ermöglicht die Partnerschaft mit Hubject, das eigene „MSP-Partnernetzwerk zu stärken und E-Mobilität für EV-Nutzer, die in Ungarn ankommen oder durch Ungarn reisen, zu erleichtern“.

hubject.com