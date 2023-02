Weiterer US-Rückruf für VW ID.4

VW ruft in den USA rund 20.000 Exemplare des ID.4 wegen möglicher Software-Probleme zurück, die zu einem Antriebsverlust führen können. Die Eigendiagnose-Software für die Batteriemanagement-Steuerung ist in bestimmten Situationen zu empfindlich, was zu einem unnötigen Reset führen kann.

Während dieses Resets wird der E-Antrieb nicht mit Strom versorgt. Beim Pulswechselrichter kann ein Softwarefehler zu einer falschen Auswertung interner Messwerte führen und diesen deaktivieren – was ebenfalls dazu führt, dass der Motor keinen Strom erhält. Potenziell betroffen sind 20.904 VW ID.4, die zwischen dem 26. Mai 2020 und dem 20. Januar 2022 gebaut wurden. Neuere ID.4 haben bereits eine verbesserte Software an Bord und sind deshalb nicht vom Rückruf betroffen.

Im Januar 2023 hatte es bereits eine andere Rückrufaktion für 1.042 Volkswagen ID.4 aus US-Produktion gegeben.

