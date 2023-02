Tide Bus: Bus-Ladepark mit 124 Anschlüssen in Aalborg

ÖPNV-Betreiber Tide Bus hat das größte Elektrobus-Depot Skandinaviens in der dänischen Stadt Aalborg in Betrieb genommen. Dort stehen 124 DC-Ladegeräte von Hardware-Lieferant Kempower zur Verfügung. Für die Installation war die Firma GodEnergi verantwortlich.

Aus einer Mitteilung von Kempower geht hervor, dass die 124 Schnelllader im Tide-Bus-Depot in Aalborg mit 18 sogenannten Kempower Power Units verbunden sind. Hintergrund ist, dass der finnische Hersteller Schnellladeprodukte bietet, bei denen am Stellplatz selbst nur eine sehr schmale Einheit errichtet werden muss – der Rest der Technik wird in Schaltschränke – eben jene Power Units – ausgelagert. Zur Energieversorgung des gewaltigen Ladeparks wurden laut Kempower zudem sechs Transformatoren in der Umgebung installiert.

Die Installationsfirma GodEnergi selbst präzisierte in einer früheren Mitteilung, dass Tide Bus mit dem Ladepark insgesamt 121 Elektrobusse betreiben will – darunter Exemplare für eine neue Hochgeschwindigkeitslinie zwischen dem Stadtzentrum von Aalborg und dem neuen Aalborger Universitäts-Hospital. Durch die sechs Trafos sollen der Firma zufolge eine Stromstärke von 6.500 Ampere und eine Spannung von 20.000 Volt gewährleistet sein.

Für das Großprojekt kooperiert Tide Bus, eines der größten Busunternehmen des Landes, mit Nordjyllands Trafikselskab, die ÖPNV-Behörde für Norddänemark. Als Installateur ist wie gesagt GodEnergi an Bord. Kempower steuert neben der Ladehardware auch die Software zum Monitoring der E-Busse und Ladeinfrastruktur bei – konkreter: sein Cloud-basiertes Lademanagementsystem ChargEye. Für Kempower ist es bereits das zweite Busdepot-Projekt in Zusammenarbeit mit GodEnergi in Dänemark.

Erst vor wenigen Tagen wurde zudem publik, dass die Finnen auch bei einem Lkw-Ladeprojekt im schwedischen Göteborg engagiert wurden: Kempower lieferte die Hardware für einen der größten privaten E-Lkw-Ladeparks des Landes mit 15 Ladeplätzen.

Tomi Ristimäki, CEO von Kempower, bezeichnet die Eröffnung des Depots in Aalborg als jüngstes Beispiel für die Busdepot-Projekte seines Unternehmens in Ländern wie Dänemark, Schweden, Luxemburg und Norwegen. „Wir sind gespannt auf die nächste Zusammenarbeit mit GodEnergi A/S, die den Menschen in Dänemark einen umweltfreundlicheren Alltag ermöglicht.“

Jan Darville, CEO von GodEnergi, betont, dass seine Firma schon seit vielen Jahren auf dem Markt für Elektromobilität vertreten sei. „Aber die Eröffnung des Busdepots in Aalborg ist eine unserer bisher größten Errungenschaften. Es war uns eine Freude, die Technologie von Kempower in das Projekt einzubringen und mit den Mitarbeitern des Unternehmens zusammenzuarbeiten, die echte E-Mobilitäts-Enthusiasten sind. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mit Kempower an weiteren grünen und wichtigen Projekten zu arbeiten.“

