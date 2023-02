Blue Corner baut 280 AC-Ladepunkte in Belgien

Der belgische Ladeninfrastruktur-Anbieter Blue Corner wird in den kommenden Jahren schrittweise 280 Ladepunkte für Elektroautos an Geschäfts- und Konferenzzentren in Brüssel, Antwerpen und Lüttich installieren, betreiben und warten.

Das sieht ein nun geschlossener Zehn-Jahres-Vertrag von Blue Corner mit dem Veranstaltungsunternehmen BluePoint vor. Trotz der ähnlichen Namen gibt es keine Verbindung zwischen den beiden Unternehmen: Blue Corner gehört seit 2021 zum US-Unternehmen Blink Charging, bei BluePoint handelt es sich um eine Tochter des belgischen Industrie- und Technologieverbandes Agoria.

Zum Einsatz wird dabei die dreiphasige AC-Wallbox EQ 200 mit bis zu 22 kW von Blink Charging kommen. Diese sollen an Geschäfts- und Konferenzzentren von BluePoint in den genannten drei Städten entstehen und dann bei Veranstaltungen von den mehr als 320.000 Beschäftigten der über 2.000 Mitgliedsunternehmen des Verbands genutzt werden können.

„Wir möchten unsere Mitglieder dabei unterstützen und einbeziehen, einen Mobilitätsplan zu entwickeln, der zur Verkehrsverlagerung führt, sodass bis zum Jahr 2025 mindestens die Hälfte unserer Mitglieder diesen wichtigen Schritt gemacht hat“, sagt Jean-Marc Timmermans, Agoria Business Group Leader Manufacturing, Transport & Mobility Technologies. Olivier Van Schap, Geschäftsführer von Blue Corner, ergänzt: „Wir begrüßen die Mitarbeiter der mehr als 2.000 Agoria-Mitgliedsunternehmen in unserem expandierenden EV-Ladenetzwerk in ganz Belgien und tragen dazu bei, die Einführung von EVs überall voranzutreiben.“

