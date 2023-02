RWTH-Ausgründung Cylib erhöht Seed-Finanzierung

Das aus der RWTH Aachen ausgegründete Batterierecycling-Startup Cylib hat seine Seed-Finanzierung um acht Millionen auf nun 11,6 Millionen Euro aufstocken können. Mit dem Startkapital der Seed-Runde plant Cylib den Aufbau einer Pilotfabrik in Aachen.

Mit der erhöhten Finanzierung soll es nun möglich sein, in der Pilotfabrik in Aachen gemeinsam mit Partnern aus unterschiedlichen Branchen das über mehrere Jahre entwickelte Verfahren zu industrialisieren. Die acht Millionen Euro stammen unter anderem von World Fund, Europas führendem Climate-Tech-Investor, und von 10x Founders. Auch die bestehenden Investoren VSquared Ventures und Speedinvest sowie die Business Angels Kai Hansen und Karim Jalbout aus der ersten Seed-Finanzierung im Jahr 2022 haben sich erneut beteiligt.

Zu dem selbst entwickelten Recyclingverfahren macht Cylib in der aktuellen Mitteilung keine detaillierteren Angaben. Es bleiben also die wenigen Angaben aus dem Oktober 2022: Bei seinem „grünen Batterierecycling“ will Cylib eine Recyclingeffizienz von über 90 Prozent erreichen, dabei keine Chemikalien einsetzen und auch das im Prozess entstehende CO2 wiederverwerten. Im Vergleich zu den derzeitigen hydrometallurgischen Verfahren nutzt die Cylib-Methode ein wasserbasiertes Verfahren zur Rückgewinnung von Lithium und Graphit, „das den Einsatz von Additiven und Säuren drastisch reduziert“.

Craig Douglas, Partner bei World Fund, sagt über das Investment in Cylib: „Die Gesellschaft löst sich langsam von der Abhängigkeit von erdölbasierten Autos und Kraftfahrzeugen, und die Industrie stellt auf elektrische Transportmittel um. Wenn wir jedoch keine Lösung für ein nachhaltiges Batterierecycling finden, könnten wir die Klimavorteile, die Elektroautos bieten, verspielen. Die Technologie von Cylib ist das fehlende Teil des Puzzles, und ihre Technologie wird echte Klimavorteile bringen, indem sie ein nachhaltiges Recycling von Batterien ermöglicht und den schädlichen Abbau von Rohstoffen reduziert.“

Quelle: Info per E-Mail