DB Regio Bus bestellt erstmals H2-Busse bei CaetanoBus

Die Deutsche Bahn bestellt für ihre Bussparte DB Regio Bus erstmals eine größere Zahl Wasserstoff-Busse. Mit dem portugiesischen Hersteller CaetanoBus wurde ein Rahmenvertrag über die Lieferung von 60 H2-Bussen des Typs H2.City Gold bis zum Jahr 2026 geschlossen.

Die ersten sieben Fahrzeuge aus dem fast 40 Millionen Euro umfassenden Rahmenvertrag hat DB Regio bereits verbindlich bestellt, sie sollen laut der Mitteilung noch in diesem Jahr ausgeliefert und ab Anfang 2024 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Linienbetrieb eingesetzt werden. Dabei geht es konkret um fünf Fahrzeuge im Raum Jever und zwei in Rendsburg-Eckernförde.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um die aktuelle Generation des H2.City Gold von CaetanoBus – also den zwölf Meter langen Solobus. Die Brennstoffzellen selbst liefert bekanntlich Toyota an den portugiesischen Hersteller. Dessen E-Busse tragen wie berichtet seit 2021 im Zuge dieser Kooperation auch das Toyota-Logo. So auch jene Brennstoffzellen-Busse, die an DB Region gehen werden.

Der H2.City Gold bietet 34 Sitz- und 47 Stehplätze. Der Fahrgastraum hat keine Stufen und bietet einen zwei Meter breiten Platz für Rollstühle. Mit einer Tankfüllung Wasserstoff können die Fahrzeuge zwischen 350 (Winter) und 550 (Sommer) Kilometer weit fahren.

- ANZEIGE -

Dass sich DB Regio Bus bei der ersten größeren Bestellung von Brennstoffzellenbussen für dieses Modell entschieden hat, liegt an den bisherigen Erfahrungen mit CaetanoBus: Zwei Exemplare der Vorgänger-Generation sind wie berichtet bei der DB-Tochter Autokraft im Zuge des Wasserstoff-Pionierprojektes eFarm im Kreis Nordfriesland im Betrieb.

„Wasserstoffbusse sind klimafreundlich unterwegs und haben einen weiteren Vorteil: Sie sind schneller vollgetankt als die Batterien eines reinen Elektrobusses geladen sind“, sagt Evelyn Palla, Vorständin Regionalverkehr DB AG. „Mit ihrer hohen Reichweite können Wasserstoffbusse auf dem Land besonders gut die bisherigen Dieselfahrzeuge ersetzen. Mit der Bestellung von 60 Wasserstoffbussen gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Abschied vom Diesel.“ In sieben Jahren will DB Regio Bus nur noch emissionsfreie Neufahrzeuge bestellen, damit gemäß der derzeitigen Planungen 2038 der letzte Dieselbus ausgemustert werden kann.

deutschebahn.com