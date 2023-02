eMobility update: Opel Corsa-e wird teurer / VW baut neues E-Modell in Wolfsburg / Tesla Grünheide

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Heute haben wir diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für Sie in der Sendung: VW baut neues E-Auto in Wolfsburg ++ Tesla startet Batterie-Produktion in Grünheide ++ Der Opel Corsa E wird teurer ++ Firmen fordern Verbrenner-Verbot ++ Und: Hamburg erlaubt ab 2025 nur noch E-Taxis ++

#1 – VW baut neues E-Auto in Wolfsburg

In Wolfsburg soll ab 2026 ein neues Elektro-Modell aus dem Hause Volkswagen gefertigt werden. Das VW-Stammwerk hat laut Insidern den konzern-internen Zuschlag für die Fertigung erhalten. Hierbei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den ID. 3 X – einen vollelektrischen Kompakt-SUV, ungefähr so groß wie der heutige Tiguan.

#2 – Tesla startet Batterie-Produktion in Grünheide

In Grünheide rollen jetzt wohl die ersten Batterie-Komponenten vom Band. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hatte die Fabrik besucht und den Landtag über den Fortschritt informiert. Ganze Batterien werden dort vorerst nicht gefertigt, sondern lediglich einzelne Komponenten.

#3 – Der Opel Corsa-e wird teurer

Opel dreht an der Preisschraube. Die Basisversion Elegance des Corsa E kostet nun 2.500 Euro mehr als zuvor. Die Topversion Ultimate wurde sogar komplett gestrichen und wird im Konfigurator nicht mehr angezeigt. Aber es gibt auch eine, wenn auch kleine, gute Nachricht: Der Preis der mittleren Version GS ist um immerhin 500 Euro gesunken. An der Technik ändert sich nichts.

#4 – Firmen fordern Verbrenner-Verbot

30 Unternehmen haben einen offenen Brief an die EU-Kommission gerichtet und fordern, dass ab 2030 in Europa nur noch elektrische Firmen- und Lieferwagen zugelassen werden. Unterzeichner sind unter anderem Coca-Cola, IKEA, Uber und die Leasingfirma LeasePlan. Sie fordern verbindliche Null-Emissionen-Ziele für Unternehmensflotten im Rahmen der EU-Initiative „Greening Corporate Fleets“.

#5 – Hamburg erlaubt ab 2025 nur noch E-Taxis

Die Hansestadt Hamburg hat angekündigt, dass dort ab dem ersten Januar 2025 nur noch elektrische Taxis neu zugelassen werden. Seit 2021 fördert der Stadtstaat den Umstieg auf Elektromobilität im Taxigewerbe. Mehr als 350 E-Taxis sollen dort bereits unterwegs sein, die meisten davon Batterie-elektrisch – und insgesamt 25 mit Wasserstoffantrieb.

