Basisversion des Opel Corsa-e um 2.500 Euro teurer

Opel hat seinen Corsa-e in Deutschland verteuert. Die Basisversion Elegance steht nun ab 36.395 Euro in der Preisliste. Das sind 2.500 Euro mehr als bisher. Die Topversion Ultimate wurde gestrichen, die dazwischen liegende GS-Ausstattung um 500 Euro günstiger gemacht.

Der Opel Corsa-e kommt trotz der Preiserhöhung weiterhin mit dem bisherigen E-Antrieb, der einen 100-kW-Motor und einen 50-kWh-Akku kombiniert. Der neue Elektroantrieb von Stellantis mit 115 kW Leistung und 54-kWh-Batterie, der im Peugeot e-208 und DS 3 E-Tense, im Jeep Avenger sowie künftig im rein elektrischen Peugeot 308 und 308 SW verbaut wird, ist für den Opel Corsa-e weiterhin nicht verfügbar. Dabei basiert auch der elektrische Kleinwagen auf der mit Dongfeng gemeinsam entwickelten Plattform e-CMP, die den Grundstein für reine E-Fahrzeuge im B- und C-Segment legt.

Die technischen Daten des elektrischen Corsa hatten sich letztmals im November 2021 geändert. Durch mehrere kleine Updates (Reifen der Effizienzklasse A+, modifizierter Antrieb der Getriebeuntersetzung, neue Klimaanlage bzw. Ansteuerung der Wärmepumpe) vergrößerte sich die Reichweite des Modells auf dem Papier von 330 auf 359 Kilometer nach WLTP.

Doch nun zum Preis: Beim Marktdebüt 2019 rollte der Corsa-e ab 29.900 Euro zu den Händlern. Zuletzt kostete die Basisversion Elegance 33.895 Euro. Seit Kurzem hat Opel aber nochmals an der Preisschraube gedreht und bietet das Modell nun für 36.395 Euro an. Zieht man den Umweltbonus in Höhe von 7.177,50 Euro brutto (Bundes- und Herstelleranteil) ab, schlagen noch 29.218 Euro zu Buche.

Laut einer Analyse von „Inside EVs“ ändert sich an der Serienausstattung nichts. Die Elegence-Variante fährt beispielsweise weiterhin mit 16-Zöllern, LED-Scheinwerfer mit Fernlichtautomatik und besagter Wärmepumpe vor. Ein dreiphasigen 11-kW-Onboardlader kostet weiterhin 1.190 Euro extra. Ab Werk ist nur ein einphasiger Lader mit bis zu 7,2 kW Ladeleistung verbaut.

Die Topversion der bisher drei Ausstattungsvarianten namens Ultimate wird im Konfigurator unterdessen nicht mehr geführt. Die bis dato mittlere Version GS steht nun ab 37.245 Euro im System. Damit hat Opel den Preis dieser Ausstattungsversion um 500 Euro gesenkt.

