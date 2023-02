Volvo Trucks North America setzt E-Lkw in Zulieferlogistik ein

Volvo Trucks North America erhöht die Anzahl der elektrischen Schwerlast-Lkw, die seine nordamerikanischen Montagewerke bedienen. Zusammen mit vier Speditionspartnern pendeln nun insgesamt 15 Batterie-elektrische Volvo VNR Electric im Dienste der Zulieferlogistik.

Konkret transportieren die 15 E-Lkw Teile von vier verschiedenen Zulieferern zu den Werken New River Valley Assembly Operations (NRV) in Virginia und Lehigh Valley Operations (LVO) in Pennsylvania. Bei den eingesetzten Volvo VNR Electric handelt es sich um Fahrzeuge der aktuellen Generation, die Volvo Anfang 2022 vorgestellt hatte. Sie gehören der US-Klasse 8 an und ermöglichen eine Reichweite von bis zu 275 Meilen (rund 443 Kilometer).

Acht der 15 Fahrzeuge sind mehrmals täglich zwischen Volvo Trucks North Americas Stammwerk (NRV) und drei Zulieferbetrieben im Einsatz und werden von Watsontown Trucking Company, Camrett Logistics sowie Online Transport im Zweischichtbetrieb betrieben. Geladen wird stets während der 30-minütigen Mittagspause der Fahrer – sowohl in der ersten als auch in der zweiten Schicht – sowie am Ende der zweiten Schicht über Nacht. Alle drei Zulieferer haben laut dem amerikanischen OEM ihre eigene Ladeinfrastruktur an ihren Standorten installiert. Begonnen hatte das Projekt 2021 zunächst mit Watsontown Trucking Company und Camrett Logistics. Der dritte Speditionspartner Online Transport stieß etwas später hinzu.

Seit Dezember 2022 wurde das Konzept auch auf Pennsylvania übertragen. Seitdem setzt Spediteur Ryder System sieben VNR-Elektro-Lkw ein, um Montagesätze für schwere Lkw zu der Ausrüstungsanlage des Werks von Mack Trucks (LVO) in Pennsylvania zu transportieren. Die Batterie-elektrischen Lkw ersetzen die Diesel-Lkw, die zuvor auf der Strecke unterwegs waren.

„Wir haben dieses Lieferkettenprojekt entwickelt, um die CO2-Emissionen in unserem eigenen Betrieb zu reduzieren. Es gibt keinen besseren Beweis für die Effektivität dieser Lkw, als wenn unsere eigenen Batterie-elektrischen Lkw durch die Eingangstore der beiden Volvo-Montagewerke fahren“, sagt Daniel Vahlberg, Sourcing and Commodity Leader – Road Transportation, Volvo Group Truck Operations – Logistics Purchasing. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Flotten, die bereits unsere Werke beliefern, um die Volvo VNR Electric Lkw in ihren täglichen Betrieb einzubinden und so einen vollständigen nachhaltigen Lieferkettenkreislauf zu schaffen.“

„Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, und dieses Projekt ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, ein nachhaltiges Transportsystem von Weltklasse zu schaffen“, ergänzt Peter Voorhoeve, Präsident von Volvo Trucks North America. „Indem wir mit unseren lokalen Speditionspartnern zusammenarbeiten, um unsere eigenen VNR-Elektro-Lkw mit Null-Abgasemissionen für den Service in unseren Werken einzusetzen, können wir die Nachhaltigkeit innerhalb unserer Wertschöpfungskette und in den Gemeinden, in denen unsere eigenen Mitarbeiter arbeiten und Familien leben, verbessern.“

Volvo Trucks North America ist Teil von Volvo Trucks und hat seinen Hauptsitz in Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina. In Nordamerika verfügt der Hersteller eigenen Angaben zufolge über ein Netz von fast 400 Vertragshändlern. Im Laufe des vergangenen Jahres erhielt das Unternehmen mehrere Bestellungen für den VNR Electric – etwa von Tradelink (15 Exemplare), 4 Gen Logistics (41) und der Reederei Maesrk (110).

volvotrucks.us