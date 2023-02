BYD expandiert in weitere europäische Märkte

Der chinesische Hersteller BYD erweitert den Verkauf von Elektroautos in Europa durch zwei neue Vertriebspartnerschaften nach Irland, Finnland und Island. Für Irland ist aber noch offen, welche Modelle BYD anbieten wird.

In Irland wird das Importunternehmen Motor Distributors Ltd (MDL) nationaler Händlerpartner von BYD. Eine entsprechende Vereinbarung wurde von Michael Shu, General Manager und Managing Director von BYD Europe sowie der International Cooperation Division von BYD und MDL-CEO Patrick Finnegan am BYD-Hauptsitz in Shenzhen unterzeichnet.

Im Falle von Finnland und Island ist die Sache etwas einfacher: Hier wurde die Vereinbarung mit RSA auf Finnland und Island erweitert, hierfür war RSA-CEO Frank Dunvold ebenfalls nach Shenzhen gereist. RSA ist bereits seit 2020 der BYD-Vertriebspartner für Norwegen und war somit für die ersten Europa-Auslieferungen des BYD Tang im Jahr 2021 verantwortlich. Die Autohandelsgruppe ist in mehreren skandinavischen Ländern aktiv, die Erweiterung der Vereinbarung ist für BYD also naheliegend.

In der Mitteilung, in der BYD die drei neuen Märkte bestätigt, heißt es wörtlich: „Die europäische Markteinführung umfasst drei Modelle für Linkslenker: den BYD Atto 3 C-Segment SUV, den BYD Tang SUV und die Premium-Limousine BYD Han, die alle moderne Ästhetik mit außergewöhnlicher Sicherheit, Intelligenz und Effizienz verbinden.“ Damit ist klar, welche Modelle in Finnland und Island zunächst auf den Markt kommen werden. Für den Rechtslenker-Markt Irland werden jedoch noch keine konkreten Modelle genannt.

In Deutschland ist bekanntlich die schwedische Hedin Mobility Group für den BYD-Vertrieb zuständig. Diese arbeitet mit sechs Händlergruppen zusammen, die ein breites Netz von Autohäusern in die Partnerschaft einbringen. Darunter ist Singer, Reisacher, Stern Auto, Sternpartner, Torpedo und Riess – sowie Standorte, die die Hedin Gruppe selbst betreibt.

„Wir schätzen die Beziehungen zu unseren lokalen Partnern sehr. BYD ist zwar für seine bahnbrechenden Innovationen bekannt, aber wir konzentrieren uns auf die Produktzufriedenheit und ein umfassendes Kundenerlebnis, das wir durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern erreichen“, sagt Europa-Chef Michael Shu. „Daher freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit MDL in der Republik Irland und RSA in Finnland und Island, da wir den lokalen Verbrauchern in neuen Märkten eine attraktive Palette an technologisch fortschrittlichen, umweltfreundlichen Pkw anbieten können.“

byd.com