GM will E-Antriebe auch in Ontario fertigen

General Motors hat eine Investition in sein Antriebswerk in St. Catharines in der kanadischen Provinz Ontario angekündigt, um dort künftig mehr als 400.000 E-Antriebseinheiten pro Jahr zu fertigen. Allerdings wird GM diese Investition nur tätigen, wenn es auch eine Förderung gibt.

Die genaue Höhe der Investition wird in der Mitteilung nicht genannt. Neben den 400.000 Antriebseinheiten wird dort als Kennziffer nur genannt, dass etwa 500 Arbeitsplätze in der E-Antriebs-Montage angesiedelt werden sollen. Die Investition steht aber noch unter dem Vorbehalt staatlicher Förderungen. Die entsprechenden Verhandlungen mit der kanadischen Regierung und der Provinzregierung Ontarios sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Da GM diese Information aber jetzt nicht nur per Mitteilung veröffentlicht, sondern auch in St. Catharines gemeinsam mit Gewerkschaftsvertretern die Mitarbeiter informiert hat, scheint GM bei der Förderzusage optimistisch zu sein.

Die Antriebe sind für E-Fahrzeuge des Konzerns auf Basis der Ultium-Plattform bestimmt – den Antriebsbaukasten namens Ultium Drive hatte GM bereits 2020 vorgestellt. Aufgrund des Baukastensystems können die Antriebseinheiten aus St. Catharines theoretisch in allen Ultium-Modellen verbaut werden – entsprechend zählt GM auch alle bisher angekündigten oder in Produktion befindlichen Modelle auf, vom GMC Hummer EV über den Cadillac Lyriq bis hin zum Chevrolet Equinox EV.

Naheliegend wäre aber, dass zumindest ein Teil der Antriebseinheiten in Kanada verbleibt: Im Fahrzeugwerk Ingersoll, dass wie St. Catharines in Ontario liegt, ist die Produktion der E-Lieferfahrzeuge der neuen Marke BrightDrop angesiedelt. Der BrightDrop Zevo 600 basiert ebenfalls auf der Ultium-Plattform.

In St. Catharines produziert GM derzeit Verbrennugnsmotoren und Getriebe für diverse Pkw- und Pickup-Modelle. „Dies ist eine Zeit historischer Veränderungen für unsere Branche, und mit dieser bedeutenden Investition wird St. Catharines eine entscheidende Rolle in unserer Zukunft für Elektrofahrzeuge spielen“, sagte Marissa West, Präsidentin und Geschäftsführerin von GM Canada. „Wir freuen uns sehr, unsere Pläne bekannt zu geben, auch elektrische Antriebseinheiten zu liefern. Dies wird die Pläne von GM unterstützen, bis 2025 jährlich eine Million Elektrofahrzeuge in Nordamerika zu bauen.“

Sollte es nach der Förderzusage der kanadischen Regierung wie geplant dazu kommen, dass in St. Catharines E-Antriebe gebaut werden, wäre es nicht die erste Produktionsbasis für die Ultium-Drive-Einheiten rund um die Großen Seen im US-kanadischen Grenzgebiet: Im September 2022 hatte General Motors angekündigt, im Getriebewerk in Toledo E-Antriebe zu fertigen.

