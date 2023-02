eMobility update: Escape Room für VW-Mitarbeiter / Batteriefabrik in der Türkei / neue Werke von Nio

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung: Ford-Batteriefabrik in der Türkei ++ Günstige E-Autos von Nio? ++ Escape Room für VW-Mitarbeiter ++ VWN betreibt 450 Ladepunkte ++ Und: Lade-Oasen bei Subway ++

#1 – Ford-Batteriefabrik in der Türkei

Ford hat angekündigt, in der Nähe seines Werks in der türkischen Hauptstadt Ankara eine Batteriefabrik zu bauen. Dieser Schritt wurde schon lange erwartet. Dennoch ist alles anders als geplant. Vor fast einem Jahr hatte Ford mit dem koreanischen Batteriehersteller SK On eine Vereinbarung getroffen, eine solche Batteriefabrik in der Türkei zu bauen.

#2 – Günstige E-Autos von Nio?

Der chinesische Autobauer Nio will laut Berichten schon im März mit dem Bau von zwei neuen Fabriken beginnen. In diesen Werken sollen erschwingliche Elektro-Autos von zwei geplanten Submarken gebaut werden. Die neue Marke, von der aktuell nur der Codename „Firefly“ bekannt ist, soll laut den Berichten aus China vor allem günstige Elektro-Kleinwagen für Europa bauen.

#3 – Escape Room für VW-Mitarbeiter

VW startet in seinem Stammwerk Wolfsburg eine Qualifizierungsoffensive für das Thema Elektromobilität. Bis 2025 sollen dort insgesamt 22.000 Beschäftigte der Produktion für die E-Mobilität qualifiziert werden. Hintergrund ist, dass in diesem Herbst dort die Produktion des ID.3 startet – zusätzlich zu der Produktion in Zwickau.

#4 – VWN betreibt 450 Ladepunkte

Wir bleiben bei Volkswagen, wechseln aber von Wolfsburg nach Hannover, genauer gesagt zum Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Dort sind jetzt 450 Ladepunkte in Betrieb gegangen. Fast 300 davon befinden sich auf den Parkplätzen, auf denen die Mitarbeiter ihre Autos parken und zur Arbeit gehen.

#5 – Lade-Oasen bei Subway

In Deutschland haben die Restaurants der Sandwich-Kette Subway in den vergangenen Jahren etwas an Glanz verloren. Für den amerikanischen Heimatmarkt plant Subway jetzt mit „Lade-Oasen“ ein neues Konzept. Die Ladeparks namens „Subway Oasis“ sollen weit mehr bieten als Schnellladesäulen. Versprochen werden zum Beispiel Solardächer über den Ladeplätzen, Picknicktische, an denen man das Subway-Sandwich genießen kann, WLAN-Zugang, Toiletten, Grünflächen und sogar Spielplätze.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>