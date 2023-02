Nio wohl kurz vor Baubeginn zweier Fahrzeugwerke

Nio will laut Berichten im März 2023 mit dem Bau von zwei Produktionsstätten für seine beiden geplanten Submarken für erschwinglichere Elektroautos beginnen. Neu ist auch, dass eine der Marken offenbar primär für den Export nach Europa gedacht ist.

Das Werk für die Nio-Submarke mit dem Codenamen Firefly wird Insidern zufolge in Chuzhou in der chinesischen Provinz Anhui gebaut und soll im dritten Quartal 2024 die Produktion aufnehmen. Diese Marke soll wie berichtet das Segment der E-Autos mit einer Preisspanne von 100.000 bis 200.000 Yuan (umgerechnet derzeit ca. 13.600 bis 27.200 Euro) abdecken.

Neuen Infos zufolge sind diese Firefly-Stromer zunächst primär für den Export nach Europa bestimmt. Bis es soweit ist, wird es aber noch etwas dauern: Eine der Quellen, auf die sich die Berichte der „CN EV Post“ und Reuters beziehen, gab an, dass der Produktionsbeginn für das dritte Quartal 2024 geplant sei. Es werde sich um Kleinwagen handeln, außer der möglichen Preisspanne sind aber noch keinerlei Details zu den Modellen bekannt.

Erwähnenswert ist auch der Standort des intern wohl F4 genannten Werks: Nachdem Nio 2020 von Geldgebern aus der Provinz Anhui gestützt wurde, fanden quasi alle industriellen Aktivitäten des Unternehmens in der Provinzhauptstadt Hefei statt. Mit Chuzhou wird Nio wieder außerhalb von Hefei aktiv, bleibt aber in der Provinz Anhui. Chuzhou liegt im östlichsten Teil der Provinz Anhui, etwa zwei Autostunden von Hefei und etwas mehr als eine Stunde von Nanjing entfernt.

Die andere neue Nio-Marke mit dem Codenamen ALPS zielt auf Elektroautos mit einer Preisspanne von 150.000 bis 300.000 Yuan (derzeit ca. 20.400 bis 40.800 Euro) ab. Die ALPS-Stromer werden in einer neuen Produktionsstätte im Industriepark NeoPark in Hefei gebaut. Dieses Werk wird als F3 bezeichnet.

Im NeoPark befinden sich bereits zwei Anlagen, die für Nio produzieren: Die Limousine ET5 wird in dem F2-Werk gebaut, alle anderen Modelle in der F1-Anlage, also der bekannten Produktionsbasis von JAC-Nio. Derzeit stellt das Unternehmen wie berichtet seine aktuelle Modellpalette auf die NT2.0-Plattform um.

