Nio startet Bau von Industriepark in Hefei

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat den Bau eines riesigen Industrieparks namens Neo Park in Hefei gestartet. Dort wird ein Industriecluster für intelligente Elektrofahrzeuge entstehen, in dem nicht nur Nios gebaut, sondern auch Hunderte andere Unternehmen angesiedelt werden sollen.

Der Neo Park in der der Hauptstadt der Provinz Anhui soll auf einer Fläche von 11,3 Quadratkilometern über Produktionskapazitäten für eine Million Elektroautos und 100 GWh Batterien pro Jahr sowie über Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen verfügen, wie es in chinesischen Medienberichten zum Baubeginn heißt. Es sind über 50.000 Arbeitsplätze geplant, davon mehr als 10.000 im Bereich Forschung und Entwicklung. Die Anfangsinvestition liegt bei 50 Milliarden Yuan (rund 6,4 Milliarden Euro).

Der Industriepark entsteht nicht ohne Grund in Anhui: Im Februar 2020 hatte der Autobauer mit der Stadt Hefei und der Region Anhui eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, die Nio Zusagen von mehr als zehn Milliarden Yuan (rund 1,3 Milliarden Euro) einbrachte. Dafür verpflichtete sich das Unternehmen im Gegenzug, Fabriken und Forschungszentren in der Stadt zu bauen – die Grundlage für den Neo Park.

Zuvor plante Nio, sein eigenes Werk in Shanghai oder Peking zu errichten. Diese Pläne wurden aber später auf Eis gelegt – wohl aus Geldgründen. Bisher werden die Fahrzeuge von Nio in einer Fabrik von JAC in Hefei gebaut – so kam auch der Kontakt nach Anhui zustande. JAC ist auch Joint-Venture-Partner von Volkswagen – seitdem die Deutschen die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen übernommen haben, firmiert JAC-Volkswagen unter dem neuen Namen Volkswagen Anhui. Erst in dieser Woche wurde angekündigt, dass VW in Anhui ein eigenes MEB-Werk bauen wird.

In dem Industriepark soll die gesamte Wertschöpfungskette für intelligente Elektroautos abgebildet werden – von der Entwicklung der Software für autonomes Fahren, „innovative Technologien für komplette Fahrzeuge“, Batterien und eben der Bau der Fahrzeuge selbst. Der Park soll einen Produktionswert von 500 Milliarden Yuan (64 Milliarden Euro) pro Jahr erreichen.

Neben den Fahrzeugen investiert Nio mit den Krediten aus Anhui auch in den Ausbau der Infrastruktur: Mitte April stellte der Autobauer die zweite Generation seiner Akkutausch-Station vor, diese soll 312 Batteriewechsel pro Tag schaffen. Nur wenige Tage später kündigte Nio den „Power North Plan“ an, mit dem innerhalb der nächsten drei Jahre die notwendige Elektroauto-Infrastruktur in den nordchinesischen Provinzen entstehen soll – Schnellladestationen, Destination Charger und Akkutausch-Stationen.

Übrigens: In einem Blog-Eintrag kündigte Nio zudem den lange erwarteten Start in Europa an. Ähnlich wie bei BYD soll dieser zuerst in Norwegen erfolgen. „Dies ist der erste Ausflug von Nio in den hart umkämpften europäischen Markt und ein Wendepunkt für unsere globale Marktstrategie“, so das Unternehmen. Weitere Details soll es Anfang Mai geben.

