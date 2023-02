VWN betreibt 450 Ladepunkte am Werk Hannover

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat an seinem Stammwerk in Hannover insgesamt 450 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge errichtet. Auf den Parkplätzen für Beschäftigte stehen insgesamt 297 Ladepunkte zur Verfügung, 153 sind auf dem Werksgelände installiert.

Der Großteil sind AC-Ladesäulen mit 11 bis 22 kW Leistung. Es gibt aber auch fünf DC-Ladesäulen mit bis zu 150 kW, wie es in der Mitteilung von VWN heißt. Betrieben werden die Ladepunkte von der Volkswagen-Tochter Elli.

Laut Josef Baumert, Mitglied des Markenvorstands für Produktion und Logistik bei VWN, habe sich das Unternehmen vor sechs Jahren das Ziel gesetzt, eben jene 450 Ladepunkte aufzubauen. „Jetzt sind wir ein Jahr schneller fertig, als ursprünglich geplant – und das trotz andauernder Krisen“, sagt Baumert. Das ist nicht nur eine tolle Team-Leistung, sondern auch ein starkes Signal für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort.“

„Ein breites Lade-Angebot ist der Schlüssel, um E-Mobilität praktisch und effizient in den Alltag zu integrieren“, sagt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, der gemeinsam mit VWN-CEO Carsten Intra eine der fünf Schnellladesäulen symbolisch in Betrieb nahm. „Das gilt insbesondere auch für die Fahrten, die mit der Arbeit zusammenhängen – auf dem Weg hin oder nach Hause und genauso für die Fahrten, die der Job insgesamt erfordert. E-Mobilität wird so alltäglich und praktikabel für ihre Nutzer.“

VW Nutzfahrzeuge baut in Hannover den vollelektrischen ID. Buzz auf Basis des Elektro-Baukastens MEB. Zudem wird der T7 Multivan dort als Plug-in-Hybrid gefertigt.

vwn-presse.de