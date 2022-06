Serienproduktion des VW ID. Buzz angelaufen

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im Stammwerk Hannover mit der Serienproduktion des vollelektrischen ID. Buzz begonnen. In diesem Jahr sollen dort bis zu 15.000 Exemplare des ID. Buzz Pro und ID. Buzz Cargo gefertigt werden.

Nach dem Hochlauf können künftig bis zu 130.000 Fahrzeuge pro Jahr in Hannover produziert werden, wie VWN mitteilt. Mit solchen Stückzahlen wäre der MEB-Van eines der wichtigsten Modelle von Volkswagen Nutzfahrzeuge. VWN-CEO Carsten Intra gibt in der Mitteilung zum Produktionsstart auch an, dass der ID. Buzz „eine tragende Säule zur Auslastung der Fabrik“ in Hannover werde.

VWN hatte die Serienversion des ID. Buzz Anfang März vorgestellt – als Fünfsitzer für Privatkunden und als Cargo-Variante. Zunächst gibt es nur einen Antrieb: den 150 kW starken Heckmotor in Kombination mit der 77-kWh-Batterie. Die Auslieferung beider Varianten soll im Herbst anlaufen.

Der Verkauf beider Modelle ist am 20. Mai angelaufen. Demnach startet die Pkw-Variante ID. Buzz Pro zu einem Brutto-Listenpreis von 64.581 Euro. Zieht man davon den derzeitig noch gültigen Umweltbonus (staatlicher Anteil von 5.000 Euro und Herstelleranteil von 2.975 Euro) ab, kostet die derzeitige Einstiegsvariante den Endkunden noch rund 56.606 Euro. Der ID. Buzz Cargo steht hingegen mit einem Netto-Listenpreis von 45.740 Euro bzw. 54.430 Euro (brutto) in der Liste. Zieht man den derzeitigen Umweltbonus ab, kostet der E-Transporter also noch rund 38.240 Euro (netto) bzw. 46.455 Euro (brutto).

Für den ID. Buzz als erstes MEB-Modell aus Hannover wurde in den vergangenen zwei Jahren im laufenden Betrieb die Fertigung umgebaut. In den vergangenen Monaten wurden laut VWN rund 4.000 Beschäftigte in der Fertigung auf das neue Modell und die Arbeitsabläufe qualifiziert. Letzteres ist inzwischen besonders wichtig, denn die Komplexität hat stark zugenommen: Statt quasi nur einer Baureihe fertigt VW in Hannover jetzt drei ähnlich große Modelle: den T6.1, dem neuen T7 Multivan auf MQB-Basis und den ID. Buzz als MEB-Modell.

„Wir bauen nun drei Bulli-Baureihen und drei Antriebskonzepte bei uns im Werk“, sagt osef Baumert, Mitglied des Markenvorstands VWN für Produktion und Logistik. „Diese Komplexität stellt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höchste Anforderungen.“ Große Hoffnungen liegen aber auf dem ID Buzz. „Der ‚Zukunfts-Bulli‘ sichert die Beschäftigung an unserer Markenzentrale in Hannover“, sagt Stavros Christidis, Betriebsratsvorsitzender VWN.

