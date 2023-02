„Wasserstoffbetankungsinfrastruktur für klimafreundliche Nutzfahrzeuge“ – Johannes Daum von der NOW

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ sprach Johannes Daum, Bereichsleiter für die Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur bei der NOW, über die H2-Betankungsinfrastruktur für klimafreundliche Nutzfahrzeuge.

„Die Entwicklung hin zu klimaneutralen Nutzfahrzeugen geht viel dynamischer voran, als wir in der Vergangenheit vermutet hatten“, äußerte Daum. Eine gute Nachricht. Viele Unternehmen sind „überaus aktiv“, so Johannes Daum, es wird nach 2025 einen steilen Hochlauf an Brennstoffzellen-Lkw geben, der sich ab 2030 nochmals verstärken wird.

Der Staat bietet Förderungen an, die auch über die NOW, ein Unternehmen des Bundesverkehrsministeriums, koordiniert werden. „Der Bedarf nach Brennstoffzellen-elektrischen schweren Lkw steigt bereits deutlich an“, berichtete Daum aus der Praxis. Die Förderaufrufe sind überzeichnet. Das Interesse der Spediteure sei sehr groß, so Daum weiter.

Um klimafreundliche Nutzfahrzeuge jedoch zu etablieren, ist die Infrastruktur besonders wichtig – und für beides fließen Subventionen. Ein wichtiger Aspekt für die Infrastruktur ist die Aufrüstung bestehender H2-Tankstellen für Lkw. Viele sind bisher lediglich für Pkw ausgelegt. Das ändert sich, und das Konsortium H2-Mobility treibt das voran.

Typisch für den Kosmos des Schwerlastverkehrs sind auch Tankstellen auf Betriebshöfen. Es wird häufig auf bekannten und planbaren Routen gefahren. Die NOW fördert diesen privaten Aufbau. Das wichtigste Ziel bleibt dennoch, ein Grundnetz öffentlicher H2-Tankstellen für Lkw schnell zu errichten.