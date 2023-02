BayWa baut 200 Schnelllade-Standorte für Vattenfall

BayWa Mobility Solutions wird dieses Jahr im Auftrag des Energiekonzerns Vattenfall als Generalunternehmer rund 200 Standorte im halb-öffentlichen Raum mit Schnellladepunkten ausstatten. Auf den Parkplätzen von Einzelhändlern sind jeweils zwischen zwei und sechs Ladepunkten geplant.

BayWa Mobility Solutions übernimmt dabei als Generalunternehmer den Bauprozess – von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Vattenfall übernimmt anschließend den Betrieb. Da über die rund 200 Standorte mit jeweils zwischen zwei und sechs Schnellladepunkten hinaus keine weiteren Angaben gemacht werden, ist die Gesamtzahl der Ladepunkte, die BMS für Vattenfall bauen wird, nicht bekannt.

Auch zu den Einzelhändlern gibt es keine weiteren Angaben. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Vattenfall Schnelllader an Filialen der norddeutschen Bünting Unternehmensgruppe (genauer gesagt an den Filialen der Einzelhandelsketten Famila und Combi) sowie bei Netto bauen wird. Ob BayWa von Vattenfall für diese beiden Kooperationen engagiert wurde, ist allerdings nicht bestätigt. Hinweis zu Netto: Es handelt sich hierbei um die Netto ApS & Co. LG, eine Tochter der Salling Group. Der Netto Marken-Discount von Edeka mit dem gelb-roten Logo ist nicht Teil der Vereinbarung.

„In den zwei Jahren, in denen es die BMS jetzt gibt, haben wir uns in der Branche einen guten Namen gemacht“, sagt Christian Krüger, Geschäftsführer der BMS. „Unser Marktanteil bei Installation von Schnellladepunkten lag im Jahr 2022 bei sieben Prozent.“ Die rund 800 Schnellladepunkte, die die BayWa bisher gebaut hat, befinden sich vorrangig auf Parkplätzen von Einzelhändlern. „Viele unserer Projekte bewegen sich im halböffentlichen Bereich. Unser Auftragsbestand ist gut. Wir spüren, dass es alle Marktteilnehmer mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur nun ernst meinen“, so Krüger.

baywa.com