eMobility update: VW ID.3 bekommt Facelift / Fisker Ocean kommt noch 2023 / Smart stoppt EQ Fortwo

Hallo zum „eMobility update“. Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität sind die ersten im neuen Monat: Fisker Ocean rollt auf 13 Märkte ++ Smart EQ Fortwo nur noch zwei Monate erhältlich ++ Alle Infos zum überarbeiteten VW ID.3 ++ Volta Trucks baut Service-Standorte ++ Und Shell kauft größtes Schweizer Ladenetz ++

#1 – Fisker Ocean rollt 2023 noch auf 13 Märkte

Fisker rechnet im März in den USA und Europa mit dem Abschluss der Fahrzeug-Zulassungstests für sein erstes Modell Ocean. Anschließend folgt das übliche behördliche Genehmigungsverfahren. Nach dessen Abschluss peilt Fisker den Verkaufsstart in etlichen Ländern in Europa und Nordamerika an.

#2 – Smart EQ Fortwo – nur noch zwei Monate

Das Ende einer Ära deutet sich an: Smart wird nur noch bis zum April Bestellungen für den EQ Fortwo annehmen. Die Produktion des elektrischen Zweisitzers soll laut einem Medienbericht Mitte des kommenden Jahres eingestellt werden. Da es kein offizielles Sondermodell zum Ende der Fortwo-Baureihe gibt, haben die deutschen Händler selbst eine limitierte Edition aufgelegt.

#3 – Facelift VW ID.3 – Höhere Qualität, höhere Preise

Volkswagen hat den überarbeiteten ID.3 vorgestellt. Bei einem Vorab-Termin konnte sich die Redaktion von electrive.net bereits einen Eindruck vom Ergebnis dieser Modellpflege verschaffen. Auch wenn die Änderungen an der Karosserie minimal sind, fällt das neue Design auf. Der frischere Eindruck kommt dank einiger Details zu Stande: So wurde etwa die Stoßstange vorne neu gestaltet.

#4 – Volta Trucks: Service-Standort in Duisburg

Das schwedische Elektro-Lkw-Startup Volta Trucks hat die Ausweitung seines Service-Netzwerks in Europa angekündigt – konkret mit zwei neuen Standorten in Deutschland und Spanien. Die neuen Hubs sollen in Kürze in Duisburg und Madrid eröffnet werden. Dort werden künftig Kundenbetreuung, Schulungen sowie Wartung und Service für die in diesen Märkten eingesetzten Elektro-Lkw angeboten.

#5 – Shell kauft Schweizer Ladenetz Evpass auf

Shell übernimmt Evpass – das mit 3.000 Ladepunkten umfangreichste öffentliche Ladenetz in der Schweiz. Die Ladepunkte von Evpass finden sich schweizweit in allen Kantonen und sind in einem Drittel der schweizerischen Gemeinden zugänglich. Registriert sind bei Evpass aktuell rund 50.000 Abonnenten.

