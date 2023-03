Shell kauft größtes Schweizer Ladenetz Evpass auf

Shell übernimmt Evpass, das mit 3.000 Ladepunkten umfangreichste öffentliche Ladenetz in der Schweiz. Die im Jahr 2016 von Green Motion gegründete Firma befand sich bisher im Besitz von Eaton, Forces Motrices Valaisannes (FMV) und dem Energieversorger AEW.

Die Ladepunkte von Evpass finden sich schweizweit in allen Kantonen und sind nach Angaben von Evpass und Shell in einem Drittel der schweizerischen Gemeinden zugänglich. Registriert seien aktuell rund 50.000 Abonnenten. Die Usprünge des Ladenetzes gehen auf das Jahr 2016 zurück. Die Firma Green Motion agierte als Initiator, FMV folgte als erster weiterer Gesellschafter. Ende 2018 stieß zudem der Aargauer Energieversorger AEW Energie als Investor und Gesellschafter hinzu. Seitdem blieben die Besitzverhältnisse unverändert, nur mit der Anpassung, dass Green Motion im März 2021 Teil des Unternehmens Eaton wurde und seine Beteiligung an die neue Mutter abtrat. Alle drei Gesellschafter – Eaton, FMV und AEW hielten zuletzt je 33 Prozent des Unternehmens.

Shell gibt an, mit der vollständigen Übernahme des Aktienkapitals und der Aktivitäten von Evpass sein E-Mobilitätsangebot ergänzen zu wollen, zu dem bereits die ebenfalls durch Aufkäufe erhaltenen Einheiten Shell Recharge (ehemals NewMotion) und Ubitricity gehören. „Der Umstieg auf ein E-Auto ist für viele daran geknüpft, ausreichende Lademöglichkeiten zu finden. Wir wollen die Mobilitätswende vorantreiben, indem wir es den Menschen einfach machen, den Schritt zu klimafreundlicher Mobilität zu vollziehen. Diese Akquisition ist ein wichtiger Baustein dafür und ein weiterer Ausdruck unseres Willens, bis 2050 ein Energieunternehmen mit Netto Null Emissionen zu werden“, äußert Hasan Haybat, Leiter des Schweizer Tankstellengeschäfts von Shell.

Der Verwaltungsrat von Evpass wird in den beiden identisch lautenden Mitteilungen beider Seiten dahingehend zitiert, dass mit dem neuen strategischen Investor „die nächste Entwicklungsphase erfolgreich verlaufen wird“. Shell in der Schweiz profitierte von der Bekanntheit von Evpass und seinen 50.000 Abonnenten. François Randin, CEO und Gründer von Evpass gibt sich sicher, „dass Shell, als bedeutender globaler Energieakteur der beste Investor ist, um das Wachstum des größten Ladenetzes der Schweiz zu gewährleisten und meine ursprüngliche Vision einer verantwortungsvollen und umweltfreundlichen individuellen Mobilität fortzusetzen“.

Shell verfolgt das Ziel, weltweit bis 2025 über 500.000 und bis 2030 über 2,5 Millionen Ladepunkte zu errichten. In Europa bietet Shell Recharge nach Unternehmensangaben zurzeit Zugang zu 300.000 öffentlichen Ladepunkten.

shell.ch, evpass.ch